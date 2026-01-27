نشأت الديهي: الرئيس السيسي الفرصة الأخيرة لإنجاز مشروعنا الوطني

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي بإخلاص على كل الملفات الداخلية والخارجية للدولة المصرية.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، "هذا الرئيس يعمل يوميا ساعات عمل واجتماعات بهمة وإخلاص وإجادة وبصبر، أنا في تقديري انه مفيش رئيس في العالم يعمل كما يعمل الرئيس السيسي".



وأضاف "وأنا أقول كلمتي الرئيس السيسي يعمل على كل الملفات الداخلية والخارجية كل يوم لفت نظري انه يتابع مسألة الأطراف الصناعية لأننا محتاجين نقوم الناس كل الناس يقوموا فكرة الخمول الوظيفي يجب أن ينتهي مضيعوش على البلد وقت معدش عندنا وقت".



وتابع "بقول وأعيد امامنا فرصة تاريخية لانجاز أول مشروع وطني مكتمل بقالنا 200 سنة بنحاول نعمل مشروع ينقل مصر مثل كوريا واليابان، ولكن مفيش أي مشروع يكتمل لاننا دائما نص سوى لا نهتم بالقصة والتعليم، ولكن الرئيس حط ايده على الوجع وفتح الجرح لان لو كل واحد فينا اشتغل هيبقى حالنا أفضل بكتير لأن هذه البلد أمانة في رقابتنا والرئيس هو الفرصة الأخيرة لانجاز مشروعنا الوطني".