محافظ البحر الأحمر: افتتاح شاطئ لذوي الهمم فكرة جديدة وهناك إقبال كبير عليه

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن افتتاح شاطئ لذوي الهمم أمر جديد من نوعه، حيث قدم لي الكابتن خالد شلبي فكرة هذا الشاطئ، وذلك منذ 9 أشهر.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على إم بي سي مصر، أن الغرض من الشاطئ هو الخلط بين الأصحاء وذوي الهمم، كما أن الشاطئ سيكون أحد الأفكار الجاذبة للسياحة.

واسترسل: تم الموافقة على الشاطئ ورسوماته، وفي خلال 9 أشهر فقط كان الشاطئ انتهي وتم افتتاحه، متابعا: كنت اتوقع افتتاحه بعد عام ونصف.

وأوضح أن الشاطئ يوفر عدد من الغرف الفندقية ونادي رياضي مفتوح و2 حمام سباحة، مشيرا إلى أن المكان عليه إقبال كبير سواء من الأجانب أو من الأهالي.

وشدد على أن الموسم السياحي الحالي أفضل بكثير من العام الماضي وبنسب واضحة في الاشغالات الفندقية.