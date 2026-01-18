قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مكلفوش نفسهم يعتذروا.. محمد رمضان يكشف سر استبعاده من الغناء في نهائي كأس الأمم الإفريقية
«كاف» يعلن طاقم تحكيم نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال
الجيش السوري يسيطر على سد الفرات ومدينة الطبقة الاستراتيجية في الرقة
وزارة الرياضة تخفّض تكاليف الكشف الطبي للرياضيين.. 4 مستويات لتلبية جميع الاحتياجات
«أبوريدة» يؤكد استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى مونديال كأس العالم 2026
موعد إجازة 25 يناير 2026 وعيد الشرطة للقطاعين العام والخاص
عايزة حق ابني.. والدة طالب الإعدادي بالبحيرة تستغيث بعد 50 غرزة لـ ابنها من صديقه | خاص
طالب بـ«تانية إعدادي» يُمـ.ـزق وجه زميله بـ 50 غرزة قبيل انطلاق الامتحانات بالبحيرة | خاص
«الغندور» يؤكد دعم اتحاد الكرة لحسام حسن والجهاز الفني
مسئولون أمريكيون: ترامب يتراجع عن توجيه ضربة لإيران بسبب المخاطر والضغط الإقليمي
انتهاء عصر السيارات الرخيصة في الولايات المتحدة وارتفاع متوسط الأسعار إلى 50 ألف دولار
تحركات برلمانية عاجلة بشأن أزمة تكليف الفرق الصحية وخريجي الطب والأسنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشروع لحماية دلتا النيل .. دمياط تتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية لحماية الشواطئ

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

بالإنابة عن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، شهد اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مراسم افتتاح مشروع "تعزيز المناخ والتكيف مع التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، وتسليمه إلى جهاز مدينة دمياط الجديدة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود محافظة دمياط لحماية شواطئها من مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر ونهر النيل، وتعزيز قدرة المحافظة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وشهدت الفعاليات حضور المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، ووكيل محمد بيومي، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور نبيل الهادي، استشاري المشروع، والدكتورة يسرى الكومي، استشارية التخطيط، فضلاً عن حضور ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وهم النائب وليد التمامي، والنائبة عبير رخا، والنائب أمير الصديق، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقيادات التنفيذية.

في هذا الصدد، شهدت الفعاليات تسليم جزء من أعمال المشروع بمقدار 500 متر بجوار منطقة الكافيهات بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى تسليمه بالكامل لجهاز مدينة دمياط الجديدة، لتصبح الجهة المنوطة بأعمال الصيانة والري اللازمة للمشروع، في خطوة تعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية.

وصرح السكرتير العام المساعد خلال كلمته بأن المحافظة حريصة على أن تكون في مقدمة المحافظات الداعمة للعمل البيئي المستدام، مشددًا على أن المشروع يمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل تأثر محافظة دمياط المباشر بالتغيرات المناخية بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة بيئتها.

كما أكد أن محافظة دمياط مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، بما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ليكون نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية.

وفي ذات السياق، قام السكرتير العام المساعد بتفقد الممشى الحديدي بالمشروع، مشيدًا به وبالجهد المبذول، ومشيرًا إلى أهمية تدعيمه بتقديم بعض الخدمات والمرافق لخدمة المواطنين، بما يخدم الرؤية الحضارية للمحافظة.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر، وبالتنسيق مع وزارتَي الري والموارد المائية، ويستهدف حماية السواحل من مخاطر التآكل، من خلال إعادة تأهيل حوائط بحرية وحواجز أمواج بطول 11 كيلومتر داخل المحافظة.

دمياط محافظ دمياط راس البر مشروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف

مصر ونيجيريا

قناة مجانية على النايل سات لمشاهدة مباراة مصر ونيجيريا بث مباشر.. نزل التردد

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

الحرارة تهبط 10 درجات دفعة واحدة.. تحذير من تقلبات جوية غدًا بين الليل والنهار

سعر الذهب

400 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة.. هل يعود التوقيت الصيفي 2026 قبل رمضان؟

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

موعد إجازة 25 يناير 2026 في مصر

صورة أرشيفية

تسرب غاز ينهي حياة 5 أشقاء في بنها.. شهود عيان: سفر والدة الضحايا لم يكن دائما

المتهم

رفضوا يدخل عكس.. سائق توك توك يشعل النار داخل محطة وقود بالقاهرة

ترشيحاتنا

د.عطية لاشين

الدكتور عطية لاشين يوضح حكم الاستعاذة بغير الله

د. نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية ينعى الفقيه الكازاخي الشيخ راتبيك حاج نيسانبايولي أول مفتي لكازاخستان بعد الاستقلال

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة

وزير الأوقاف العماني يصل القاهرة للمشاركة في المؤتمر الدولي للأعلى للشئون الإسلامية

بالصور

بمتوسط 500 ألف .. سعر ومواصفات مازدا 3 المستعملة

مازدا 3
مازدا 3
مازدا 3

رمضان 2026 .. طرح بوسترات مسلسل وننسى اللى كان

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

بعد طرحها بالمنوفية.. سعر ومواصفات سيارة الشيخ الشعراوي ‏

سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏
سيارة الشيخ الشعراوى ‏

أقل من 900 ألف جنيه .. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مأساوية.. كيف أنهى تسريب الغاز حياة 5 أشقاء؟

ايمان عبد اللطيف

حرام شرعا.. الإفتاء تُحذر من تريند الشاي المغلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد