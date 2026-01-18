مشروع لحماية دلتا النيل .. دمياط تتعامل مع مخاطر التغيرات المناخية لحماية الشواطئ

بالإنابة عن الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وبإشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، شهد اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مراسم افتتاح مشروع "تعزيز المناخ والتكيف مع التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي"، وتسليمه إلى جهاز مدينة دمياط الجديدة. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود محافظة دمياط لحماية شواطئها من مخاطر ارتفاع منسوب مياه البحر ونهر النيل، وتعزيز قدرة المحافظة على التكيف مع التغيرات المناخية.

وشهدت الفعاليات حضور المهندس محمد غطاس، رئيس هيئة حماية الشواطئ، ووكيل محمد بيومي، ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتور محمد أحمد، المدير التنفيذي للمشروع، والدكتور نبيل الهادي، استشاري المشروع، والدكتورة يسرى الكومي، استشارية التخطيط، فضلاً عن حضور ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، وهم النائب وليد التمامي، والنائبة عبير رخا، والنائب أمير الصديق، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقيادات التنفيذية.

في هذا الصدد، شهدت الفعاليات تسليم جزء من أعمال المشروع بمقدار 500 متر بجوار منطقة الكافيهات بشاطئ مدينة دمياط الجديدة، بالإضافة إلى تسليمه بالكامل لجهاز مدينة دمياط الجديدة، لتصبح الجهة المنوطة بأعمال الصيانة والري اللازمة للمشروع، في خطوة تعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التغيرات المناخية.

وصرح السكرتير العام المساعد خلال كلمته بأن المحافظة حريصة على أن تكون في مقدمة المحافظات الداعمة للعمل البيئي المستدام، مشددًا على أن المشروع يمثل استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، خاصة في ظل تأثر محافظة دمياط المباشر بالتغيرات المناخية بحكم موقعها الجغرافي وطبيعة بيئتها.

كما أكد أن محافظة دمياط مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه، بما يسهم في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين، ليكون نموذجًا يحتذى به على مستوى الجمهورية.

وفي ذات السياق، قام السكرتير العام المساعد بتفقد الممشى الحديدي بالمشروع، مشيدًا به وبالجهد المبذول، ومشيرًا إلى أهمية تدعيمه بتقديم بعض الخدمات والمرافق لخدمة المواطنين، بما يخدم الرؤية الحضارية للمحافظة.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع يُنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من صندوق المناخ الأخضر، وبالتنسيق مع وزارتَي الري والموارد المائية، ويستهدف حماية السواحل من مخاطر التآكل، من خلال إعادة تأهيل حوائط بحرية وحواجز أمواج بطول 11 كيلومتر داخل المحافظة.