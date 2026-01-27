تراجع في أسعار النفط اليوم الثلاثاء ومخاوف من انقطاع إمدادات الوقود

انخفضت أسعار النفط اليوم "الثلاثاء"، رغم العاصفة الشتوية العاتية التي أدّت إلى تقليص إنتاج الخام وتعطيل عمل عدد من المصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.6%، لتسجّل 65.15 دولاراً للبرميل.

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.6%، إلى 60.26 دولاراً للبرميل.

وفي الولايات المتحدة، أشارت تقديرات محللين ومتداولين إلى تراجع الإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، أي نحو 15% من إجمالي الإنتاج الوطني في مطلع الأسبوع، نتيجة عاصفة شتوية اجتاحت البلاد وضغطت على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء.

وقال دانيال هاينز، المحلل لدى بنك إيه.إن.زد، إن عدداً من المصافي على ساحل الخليج أبلغ عن مشكلات مرتبطة بالطقس شديد البرودة، ما أثار مخاوف من انقطاع إمدادات الوقود.

في سياق متصل، قال مسؤولان أميركيان لرويترز أمس الاثنين إن حاملة طائرات أميركية وسفناً حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، في خطوة تعزز القدرات المتاحة للرئيس دونالد ترامب للدفاع عن القوات الأميركية أو ربما تنفيذ عمل عسكري ضد إيران.

وأضاف هاينز أن «مخاطر الإمدادات لم تختفِ تماماً، إذ لا يزال التوتر في الشرق الأوسط قائماً بعد إرسال الرئيس ترامب قطعاً بحرية إلى المنطقة».

من جهة أخرى، قال ثلاثة مندوبين من تحالف أوبك+ لرويترز إنه من المتوقع أن يُبقي ثمانية أعضاء في التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على قرار وقف زيادة إنتاج النفط خلال شهر مارس، وذلك في اجتماع يُعقد في الأول من فبراير، في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض إنتاج النفط في قازاخستان.

ويضم الأعضاء الثمانية في أوبك+ الذين سيشاركون في الاجتماع كلاً من السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عُمان.