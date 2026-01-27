النائب أمين مسعود ينفي تورط مدير مكتبه في حادث بالزاوية الحمراء

نفى النائب أمين مسعود، في بيان نشره مساء اليوم، صحة ما نشره أحد المواقع الإلكترونية من قيام مدير مكتبه بالتعدي على رئيسة حي الزاوية الحمراء، مؤكدا أن ذلك الشخص ليس مدير مكتبه ولا يعمل لديه بأي صفة.

وشدد أمين مسعود على احترامه الكامل وتقديره الشديد لجهود سلطات وجهات إنفاذ القانون، مستنكرا تعرض اي شخص مهما كان موقعه لمهام هذه السلطات.

وأكد أمين مسعود على تقديره لحرية الصحافة والإعلام مطالبا بتحري الدقة فيما تنشره بعض المواقع الإلكترونية من أخبار قبل نشرها، وأخد الخبر من مصدره السليم.

واختتم مسعود بيانه مؤكدا أن موقعه كنائب حاز على ثقة الشعب يفرض عليه الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون والتصدي لأي مخالفة لهما