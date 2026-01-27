قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة تنتهي من المراجعة نصف السنوية لمؤشرات السوق.. والتطبيق بداية فبراير 2026

رئيس البورصة المصرية
رئيس البورصة المصرية
محمد صبيح

أنهت البورصة المصرية أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي من المقرر بدء العمل بنتائجها اعتبارًا من أول فبراير 2026، وذلك في إطار التحديث الدوري لمكونات المؤشرات بما يعكس أداء الشركات ومعايير السيولة والتداول.

وشهدت المراجعة عددًا من التغييرات على المؤشرات الرئيسية، حيث تم حذف وانضمام 4 شركات من وإلى مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية، بما يواكب المتغيرات في أحجام التداول والقيم السوقية.

مؤشر EGX70

كما شهد مؤشر EGX70 EWI حذف 22 شركة، مقابل انضمام 21 شركة جديدة، من بينها 3 شركات انتقلت للانضمام إلى مؤشر EGX30، في إطار إعادة هيكلة المؤشرات وفقًا لمعايير الانضمام المعتمدة.

في السياق ذاته، سجل مؤشر EGX100 EWI حذف 19 شركة من مكوناته، مع انضمام 18 شركة جديدة، بما يعكس التغيرات في أداء الشركات المدرجة ومتطلبات السيولة.

وعلى صعيد المؤشرات المتخصصة، شهد مؤشر EGX33 الشريعة – الذي يضم الشركات الأكثر توافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعلى من حيث السيولة – حذف وانضمام 4 شركات، في ضوء المراجعة الدورية لمعايير التوافق والسيولة.

كما أسفرت المراجعة عن تغييرات بمؤشر EGX35-LV، الخاص بالأسهم منخفضة التقلبات السعرية، حيث تم حذف 11 شركة وانضمام 10 شركات جديدة من بين الشركات الأكثر سيولة والأقل تذبذبًا في الأسعار.

وأوضحت البورصة المصرية أن تفاصيل معايير الانضمام والاستبعاد للمؤشرات متاحة من خلال منهجيات المؤشرات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبورصة، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع المتعاملين.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين سنويًا لمؤشرات الأسهم؛ الأولى تنتهي في شهر يناير ويبدأ العمل بنتائجها في فبراير، وتشمل الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر، بينما تنتهي المراجعة الثانية في يوليو ويبدأ تطبيقها في أغسطس، وتشمل الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو، على أن يتم خلالها تقييم مدى استيفاء الشركات لمعايير الانضمام لكل مؤشر.

في سياق متصل، شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية انضمام 4 إصدارات جديدة، مقابل خروج 14 إصدارًا، ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر إلى 18 إصدارًا. 

وأكدت إدارة البورصة استمرار المراجعة الشهرية لمؤشرات سندات الخزانة، وفقًا لمعايير الانضمام والاستبعاد المعتمدة بمنهجية المؤشر.

إدارة البورصة البورصة مؤشر EGX70

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بيزيرا

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

معرض الكتاب 2026

عايز تقابل الفنانين والمفكرين.. الرابط الرسمي لحجز تذاكر وأسعار دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أسعار السجائر

كليوباترا ثابتة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 في المحلات والأسواق

الكاكاو باللبن

رغم احتياجه للتدفئة.. 6 فئات ممنوعة من شرب الكاكاو باللبن

بالصور

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال
السوشيال ميديا والأطفال

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه
فيروس نبياه.. الاعراض و كيفية الوقايه والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود
أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

وفاة اللاعب لؤي رجب

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد