البورصة تنتهي من المراجعة نصف السنوية لمؤشرات السوق.. والتطبيق بداية فبراير 2026

أنهت البورصة المصرية أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي من المقرر بدء العمل بنتائجها اعتبارًا من أول فبراير 2026، وذلك في إطار التحديث الدوري لمكونات المؤشرات بما يعكس أداء الشركات ومعايير السيولة والتداول.

وشهدت المراجعة عددًا من التغييرات على المؤشرات الرئيسية، حيث تم حذف وانضمام 4 شركات من وإلى مؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية، بما يواكب المتغيرات في أحجام التداول والقيم السوقية.

مؤشر EGX70

كما شهد مؤشر EGX70 EWI حذف 22 شركة، مقابل انضمام 21 شركة جديدة، من بينها 3 شركات انتقلت للانضمام إلى مؤشر EGX30، في إطار إعادة هيكلة المؤشرات وفقًا لمعايير الانضمام المعتمدة.

في السياق ذاته، سجل مؤشر EGX100 EWI حذف 19 شركة من مكوناته، مع انضمام 18 شركة جديدة، بما يعكس التغيرات في أداء الشركات المدرجة ومتطلبات السيولة.

وعلى صعيد المؤشرات المتخصصة، شهد مؤشر EGX33 الشريعة – الذي يضم الشركات الأكثر توافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية والأعلى من حيث السيولة – حذف وانضمام 4 شركات، في ضوء المراجعة الدورية لمعايير التوافق والسيولة.

كما أسفرت المراجعة عن تغييرات بمؤشر EGX35-LV، الخاص بالأسهم منخفضة التقلبات السعرية، حيث تم حذف 11 شركة وانضمام 10 شركات جديدة من بين الشركات الأكثر سيولة والأقل تذبذبًا في الأسعار.

وأوضحت البورصة المصرية أن تفاصيل معايير الانضمام والاستبعاد للمؤشرات متاحة من خلال منهجيات المؤشرات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للبورصة، بما يضمن الشفافية وإتاحة المعلومات لجميع المتعاملين.

وتجري إدارة البورصة مراجعتين سنويًا لمؤشرات الأسهم؛ الأولى تنتهي في شهر يناير ويبدأ العمل بنتائجها في فبراير، وتشمل الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر، بينما تنتهي المراجعة الثانية في يوليو ويبدأ تطبيقها في أغسطس، وتشمل الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو، على أن يتم خلالها تقييم مدى استيفاء الشركات لمعايير الانضمام لكل مؤشر.

في سياق متصل، شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية انضمام 4 إصدارات جديدة، مقابل خروج 14 إصدارًا، ليصل إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر إلى 18 إصدارًا.

وأكدت إدارة البورصة استمرار المراجعة الشهرية لمؤشرات سندات الخزانة، وفقًا لمعايير الانضمام والاستبعاد المعتمدة بمنهجية المؤشر.