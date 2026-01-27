وفد مصري في كوت ديفوار لتطوير الأصول المصرية بالقارة الأفريقية



زار وفد من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دولة كوت ديفوار برئاسة الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للترويج والاستثمار والطروحات الحكومية، يرافقها اللواء حمزة درويش، رئيس مجلس إدارة شركة جسور، وبمشاركة السفير شريف سيف، سفير مصر بدولة كوت ديفوار، ومكتب التمثيل التجاري بأبيدجان، وذلك لدراسة خطة تطوير الأصول المصرية بالعاصمة أبيدجان.



قام الوفد المصري بزيارة "عمارة النصر" المملوكة لشركة جسور، التابعة للوزارة، لدراسة خطة تطوير المشروع واحتياجات السوق الإيفواري، ضمن جهود الدولة لتطوير واستغلال الأصول المصرية في دول القارة الأفريقية وتعظيم الاستفادة منها.



كما عقد الوفد اجتماعات مع الرئيس التنفيذي لبنك التجاري وفا بأبيدجان، ورئيس التنفيذي لبنك BSIC الساحل والصحراء، لمناقشة سبل الشراكة مع القطاع المصرفي والاستثماري خلال المرحلة القادمة، واستعراض إمكانية بدء مشروع تطوير واستغلال "عمارة النصر" والاستفادة من الأصول الأخرى التابعة لمصر في عدة دول أفريقية.