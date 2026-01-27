إنجاز 90%.. الحكومة تعلن مفاجآت سارة حول المرحلة الأولى من حياة كريمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأخير جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتسريع تسليم المشروعات المنتهية لبدء تشغيلها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى شارفت على الانتهاء، حيث جرى الانتهاء من أكثر من 90% من إجمالي المشروعات المستهدفة، والتي تبلغ نحو 27 ألف مشروع في 1477 قرية بـ20 محافظة، مشيرًا إلى تسلم نحو 17 ألف مشروع بالفعل، وأن المتبقي يخضع لإجراءات التسليم دون وجود أي معوقات تشغيلية أو نقص في العمالة.

وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي ستشمل 1667 قرية، مع البناء على الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، بهدف تحسين معدلات التنفيذ وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في الريف المصري.