وصول جثمان الشيخ جعفر عبدالله للجامع الأزهر لصلاة الجنازة عليه
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» 125 بحمولة أكثر من 7,475 طنًا من المساعدات
جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية
مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي).. رئيس الوزراء يشهد افتتاح نموذج جديد للرعاية الصحية الذكية
حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد
سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق
رئيس قناة السويس والسفير الهولندي يناقشان شراكات استراتيجية في الطاقة والصناعة
إجازات مدفوعة الأجر في مصر 2026| التواريخ الكاملة وخبير يحذر من تأثيرها على الإنتاج
تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري
بعد توجيهات الرئيس السيسي لتقنين استخدام التكنولوجيا للأطفال.. البرلمان يتحرك لضبط «تيك توك»
وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره التونسي ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إنجاز 90%.. الحكومة تعلن مفاجآت سارة حول المرحلة الأولى من حياة كريمة

إسراء صبري

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأخير جاء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدفع العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وتسريع تسليم المشروعات المنتهية لبدء تشغيلها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى شارفت على الانتهاء، حيث جرى الانتهاء من أكثر من 90% من إجمالي المشروعات المستهدفة، والتي تبلغ نحو 27 ألف مشروع في 1477 قرية بـ20 محافظة، مشيرًا إلى تسلم نحو 17 ألف مشروع بالفعل، وأن المتبقي يخضع لإجراءات التسليم دون وجود أي معوقات تشغيلية أو نقص في العمالة.

وأوضح أن الاجتماع تناول أيضًا الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي ستشمل 1667 قرية، مع البناء على الدروس المستفادة من المرحلة الأولى، بهدف تحسين معدلات التنفيذ وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية، خاصة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في الريف المصري.

مجلس الوزراء السيسي مبادرة حياة كريمة الريف المصري

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

بشير التابعي يكشف حقيقة عرض الـ 5 ملايين دولار لـ بيزيرا الزمالك

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

مفتي الجمهورية: الفكر الأشعري منهج علمي لمواجهة التطرف والإرهاب

مفتي الجمهورية يشارك في افتتاح المنتدى العلمي الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر

مفتي الجمهورية يشارك في افتتاح المنتدى العلمي الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر

وزير الأوقاف ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق

كوارث غير متوقعة.. ماذا تفعل مواقع التواصل الاجتماعي بأطفالنا؟

فيروس نيباه.. الأعراض وكيفية الوقاية والعلاج منه

أكلات رمضان تتحضر قبل الشهر وتوفر ساعة يوميًا.. نصائح لتوفير الوقت والمجهود

بمشاركة 1000 شخص.. تدشين برنامج "أنوار الموهبة" لرعاية واكتشاف المواهب بالشرقية

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

تدخل من حارس المرمى.. نهاية مأساوية للاعب شاب في دوري الهواة المصري

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

