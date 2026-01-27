الدولار ثابت والعملات العربية مستقرة واليورو يواصل الارتفاع.. تعرف على أسعار العملات اليوم

شهدت أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية العاملة اليوم.



وسجل الدولار الأمريكي اليوم نحو 47 جنيهًا للشراء، و47.10 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته الأخيرة دون تغيّر ملحوظ.

أما اليورو الأوروبي، فقد بلغ سعره نحو 55.69 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع، ليواصل تداوله عند مستويات مرتفعة مقارنة بالجنيه المصري.



وسجل الجنيه الإسترليني اليوم نحو 64.20 جنيه للشراء، و64.54 جنيه للبيع، مستقرًا عند نفس النطاق السعري المسجل خلال الأيام الماضية.



وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 12.50 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي حوالي 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 12.02 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، في حين واصل الدينار الكويتي تصدره قائمة العملات الأعلى سعرًا، مسجلًا نحو 145.70 جنيه للشراء، و154.42 جنيه للبيع.



كما بلغ سعر الدينار الأردني اليوم نحو 65.89 جنيه للشراء، و66.53 جنيه للبيع، وسجل الدينار البحريني نحو 122.44 جنيه للشراء، و124.95 جنيه للبيع، بينما سجل الريال العماني حوالي 120.75 جنيه للشراء، و122.66 جنيه للبيع.

وفيما يخص العملات الأجنبية الأخرى، سجل الدولار الكندي نحو 34.20 جنيه للشراء، و34.38 جنيه للبيع، في حين سجل الين الياباني نحو 0.3034 جنيه للشراء، و0.3057 جنيه للبيع.



وبالطبع هذه الأسعار المعلنة هي أسعار رسمية داخل البنوك، وقد تختلف بشكل طفيف من بنك لآخر، كما تتأثر حركة أسعار الصرف بعوامل متعددة، أبرزها العرض والطلب، وحجم التدفقات النقدية الأجنبية، وقرارات السياسة النقدية.