قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
جوارديولا يحسم الجدل.. مانشستر سيتي يغلق الباب أمام رحيل عمر مرموش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار ثابت والعملات العربية مستقرة واليورو يواصل الارتفاع.. تعرف على أسعار العملات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رانيا أيمن

شهدت أسعار أشهر العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي داخل البنوك، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنوك المصرية العاملة اليوم.


وسجل الدولار الأمريكي اليوم نحو 47 جنيهًا للشراء، و47.10 جنيه للبيع، محافظًا على مستوياته الأخيرة دون تغيّر ملحوظ.

أما اليورو الأوروبي، فقد بلغ سعره نحو 55.69 جنيه للشراء، و56.05 جنيه للبيع، ليواصل تداوله عند مستويات مرتفعة مقارنة بالجنيه المصري.


وسجل الجنيه الإسترليني اليوم نحو 64.20 جنيه للشراء، و64.54 جنيه للبيع، مستقرًا عند نفس النطاق السعري المسجل خلال الأيام الماضية.


وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 12.50 جنيه للشراء، و12.53 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي حوالي 12.78 جنيه للشراء، و12.82 جنيه للبيع.

وسجل الريال القطري نحو 12.02 جنيه للشراء، و12.92 جنيه للبيع، في حين واصل الدينار الكويتي تصدره قائمة العملات الأعلى سعرًا، مسجلًا نحو 145.70 جنيه للشراء، و154.42 جنيه للبيع.


كما بلغ سعر الدينار الأردني اليوم نحو 65.89 جنيه للشراء، و66.53 جنيه للبيع، وسجل الدينار البحريني نحو 122.44 جنيه للشراء، و124.95 جنيه للبيع، بينما سجل الريال العماني حوالي 120.75 جنيه للشراء، و122.66 جنيه للبيع.

وفيما يخص العملات الأجنبية الأخرى، سجل الدولار الكندي نحو 34.20 جنيه للشراء، و34.38 جنيه للبيع، في حين سجل الين الياباني نحو 0.3034 جنيه للشراء، و0.3057 جنيه للبيع.


وبالطبع هذه الأسعار المعلنة هي أسعار رسمية داخل البنوك، وقد تختلف بشكل طفيف من بنك لآخر، كما تتأثر حركة أسعار الصرف بعوامل متعددة، أبرزها العرض والطلب، وحجم التدفقات النقدية الأجنبية، وقرارات السياسة النقدية.

سعر الدولار أسعار العملات اليوم سوق الصرف البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026.. كم وصل عيار 21 بعد الارتفاع؟

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

موعد مرتبات شهر فبراير 2026.. هل يتم صرف منحة قبل شهر رمضان؟

أسعار الدواجن

الدواجن تعاود الارتفاع.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 26 يناير

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

فيروس نيباه

يسبب الوفاة.. اعرف أعراض فيروس نيباه للاكتشاف المبكر

نيباه

بعد ظهوره .. كيف تحمى نفسك من فيروس نيباه

صينية سجق

طريقة عمل صينية الكوسة بالسجق

بالصور

قبل رمضان خزني أكلك بذكاء: 10 أسرار لتوفير الوقت والجهد كل يوم

طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان
طرق تخزين الأكل قبل رمضان

عصير الأناناس.. مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب
عصير الأناناس: مسكن طبيعي للألم ومضاد فعّال للالتهاب

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة
طريقة عمل العجة المصرية الأصلية بخطوات سهلة

في العناية المركزة .. أسباب مرض سامح الصريطي

بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي
بالعناية المركزة .. اسباب صادمة لمرض سامح الصريطي

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد