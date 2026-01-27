قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة تسكين السيدات بالفنادق.. أعراف غير قانونية في مواجهة الدستور وحقوق المرأة
غلق كورنيش الإسكندرية بعد سقوط حمولة سيارة نقل على الطريق
تسريب 149 مليون كلمة مرور بجوجل وفيسبوك وإنستجرام.. كيف تحمي حساباتك؟
اليوم.. الأهلي يبحث عن فوز محلي أمام وادي دجلة في الدوري
مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2026 لطلاب الدمج .. قرارات عاجلة من التعليم
لا يسامح فيه الرسول أبدا.. علي جمعة: احذر الغفلة عن هذا الركن للإيمان
حزب الله يعلن مقـ.تل مقدم برامج في غارة إسرائيلية بجنوب لبنان
وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من الولايات المتحدة إلى طهران
بعد أعمال الشغب.. ترامب يتصل بعمدة مينيابوليس لتنفيذ قوانين الهجرة الفيدرالية
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى هليوبوليس ويفتتح كليوباترا التجمع "سكاى" اليوم
انقسام أوروبي حول استئناف بحث اتفاق تجاري مع واشنطن بعد أزمة جرينلاند
من يكون حارس الزمالك الأول في المباريات المقبلة؟.. محمد أضا يكشف مفاجأة
اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 27-1-2026

محمد صبيح

شهدت أسعار العملات الأجنبية والآسيوية في مصر، تباينا مستهل تعاملات اليوم، إذ استقر سعر الدولار بينما ارتفعت باقي العملات.

ويرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر  اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 27-1-2026

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم.

سعر الشراء: 47.02 جنيه.

سعر البيع: 47.12 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم.

سعر الشراء: 32.44 جنيه.

سعر البيع: 32.65 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 34.29جنيه.

سعر البيع: 34.45 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 55.64 جنيه.

سعر البيع: 56.05 جنيه.

سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 64.15جنيه.

سعر البيع: 64.46 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 60.25جنيه.

سعر البيع: 60.86 جنيه.

سعر كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 7.45 جنيه.

سعر البيع: 7.50 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 5.25جنيه.

سعر البيع: 5.32 جنيه. 

سعر كرون نرويجي أمام  الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 4.81جنيه.

سعر البيع: 4.84 جنيه. 

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 6.75جنيه.

سعر البيع: 6.77 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين  26-1-2026

سعر الشراء: 30.26 جنيه.

سعر البيع: 30.71 جنيه. 

