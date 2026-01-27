الزمالك مطمع لـ أندية كثيرة بسبب الأزمات .. ناقد رياضي يوضح

أكد الناقد الرياضي وائل سامي، أن نادي المصري، اضاع فرصة مهمة وهي الفوز على فريق نادي الزمالك في الكونفدرالية، موضحًا أن الزمالك يمر بظروف صعبة، وأصبح مطمع لـ أندية كثيرة تواجهه.

وأضاف الناقد الرياضي خلال حواره ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد دياب، وعبيدة أمير، أن نادي الزمالك يمر بظروف كثيرة صعبة منها ايقاف القيد، وهناك أزمة مالية كبيرة، ورغبة بعض اللاعبين في فسخ العقود.

ولفت إلى أن إدارة نادي الزمالك تحاول حل المشكلات التي توجه الفريق، لكن بشكل عام نادي الزمالك ليس في أحسن الاحوال، وأن المصري كان قادرا على الفوز.

وأشار إلى أن الزمالك يتفوق على المصري، لكن المباراة الأخيرة كان المصري أكثر استقرارا، وأنه يرى أن الزملك هو من ربح نقطة من المباراة وليس المصري.