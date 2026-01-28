برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 28 يناير: اهتم بشؤونك الخاصة

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 على العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

اهتم بشؤونك الخاصة بعناية، وتحدث بصدق ولطف. في العمل، ركّز على الحلول الواضحة والجهد المتواصل. الإنجازات الصغيرة ستُنمّي ثقتك بنفسك. اقضِ وقتًا هادئًا في ممارسة هواية بسيطة، ثم استرح بامتنان.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لحضور مقابلة عمل أو حتى لإطلاق فكرة جديدة في مكان العمل، قد ينتقل موظفو الحكومة إلى موقع عمل جديد اليوم، سيُبرم رواد الأعمال صفقات شراكة جديدة، ويمكنهم أيضًا المضي قدمًا بثقة في قرار إطلاق أفكار جديدة..

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

اعتني بجسمك وحالتك المزاجية بخطوات بسيطة اليوم. ابدأ بتمارين تمدد لطيفة وتنفس عميق لتنشيط جسمك تناول وجبات نباتية منتظمة وتجنب الوجبات الخفيفة الدسمة في وقت متأخر من الليل. .

برج العقرب عاطفيا

احترموا الحدود الشخصية وأفسحوا المجال عند الحاجة. ممارسة الإنصات دون مقاطعة ستُعمِّق علاقتكم. اختتمو..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

تجنبي الاستثمارات غير المدروسة في الأعمال التجارية ذات المخاطر العالية. ستتلقين دعمًا ماليًا من زوجكِ، مما سيساعدكِ في التعامل مع بعض الأمور المهمة في النصف الثاني من اليوم.