إقبال قياسي على الجناح المصري بـGulfood دبي 2026: 4.7 مليار دولار صادرات صناعات غذائية

شهد اليوم الثاني من معرض Gulfood دبي 2026 إقبالاً ملحوظاً على الجناح المصري، مع زيارات مكثفة من مستوردين وموزعين وسلاسل تجزئة من أسواق الخليج وعدد من الأسواق الدولية، ضمن فعاليات المعرض المستمرة حتى 30 يناير الجاري.



وسجل الجناح المصري لقاءات أعمال مباشرة بين الشركات المصرية والوفود التجارية، في إطار تركيز واضح على تعزيز الشراكات والتعاقدات التصديرية خلال أيام المعرض.



وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الإقبال الكبير يعكس ثقة متزايدة في المنتج المصري من حيث الجودة وتنوع المعروض، مؤكداً أن الأسواق العربية تظل في مقدمة وجهات الصادرات الغذائية المصرية.

وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية إلى أهم 20 سوقاً بلغت نحو 4.7 مليار دولار خلال 2025، تمثل حوالي 70% من إجمالي صادرات القطاع، مشيراً إلى أن المشاركة المصرية في Gulfood تمثل منصة أعمال محورية لتثبيت الحضور في أسواق الخليج وفتح قنوات جديدة مع كبار المشترين العالميين عبر دبي كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.



وأشار بزان إلى أن المجلس يعمل مع الشركات المصرية المشاركة على تعظيم العائد من المعرض عبر تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل البيانات الفنية والتجارية، والتواصل مع سلاسل التجزئة والموزعين، بما يزيد فرص إتمام التعاقدات خلال فترة المعرض وما بعدها، خاصة في ظل تنامي الطلب على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.



وأوضح بزان أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بصادرات بلغت 563 مليون دولار وبنمو 15%، تلتها الولايات المتحدة بـ438 مليون دولار وبنمو 36%، السودان 344 مليون دولار، ليبيا 299 مليون دولار، والأردن 287 مليون دولار وبنمو 15%. وأضاف أن بعض الأسواق العربية شهدت قفزات واضحة، مثل الجزائر بصادرات 244 مليون دولار وبنمو 62%، الإمارات 237 مليون دولار وبنمو 21%، العراق 236 مليون دولار وبنمو 28%، ولبنان 201 مليون دولار وبنمو 70%.



كما أشار إلى استمرار الحضور القوي في الأسواق الأوروبية، حيث سجلت الصادرات 232 مليون دولار إلى هولندا، و191 مليون دولار إلى إيطاليا بنمو 21%، و186 مليون دولار إلى إسبانيا، إلى جانب تركيا 169 مليون دولار، بولندا 154 مليون دولار، وروسيا البيضاء 148 مليون دولار.



وأشار بزان إلى نمو استثنائي في أسواق واعدة للصناعات الغذائية المصرية، حيث قفزت الصادرات إلى الصين إلى 136 مليون دولار بنمو قياسي 148%، وإلى إنجلترا إلى 137 مليون دولار بنمو 59%، كما سجلت البرازيل 141 مليون دولار بنمو 29%، أيرلندا 128 مليون دولار، والصومال 122 مليون دولار.



وأكد محمود بزان أن Gulfood لا يمثل مجرد مشاركة ترويجية، بل منصة أعمال تتنافس فيها الدول على حصص سوقية حقيقية، مشيراً إلى أن التركيز خلال الدورة الحالية ينصب على دعم الشركات المصرية في الوصول المباشر إلى القرار الشرائي لدى كبار المستوردين، وترسيخ صورة الصناعة الغذائية المصرية كشريك موثوق قادر على التوريد بجودة ومعايير تنافسية.