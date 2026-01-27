قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة تحيل عمرو أديب للمحاكمة بتهمة سب وقذف مرتضى منصور| تفاصيل
14 ثانية .. فيديو الممرضة داخل ثلاجة الموتى يثير الجدل والقانون يرد
نهائيات دوري أبطال أوروبا.. اللحظات التي صنعت أساطير القرن الحادي والعشرين
مانشستر سيتي يضع عمر مرموش في مفترق الطرق.. هل يبقى النجم المصري أم يرحل؟
مفتي الجمهورية: التكفير وفوضى الفتاوى أخطر نتائج الانحراف الفكري
زوجة ياسر الطوبجي: الفنان يجري عملية دقيقة فى المعدة.. خاص
6 جامعات مصرية تفوز بمشروع EUSEEDS الأوروبي لتعزيز التوظيف والتحول الرقمي
شقق الإيجار القديم.. تطبيق الزيادة الجديدة يبدأ خلال أيام
قنصلية في نوك الشهر المقبل.. ماكرون يلتقي قادة الدنمارك وجرينلاند
ويتكوف: عودة «الممشطين الأمنيين» خطوة نحو السلام والازدهار في المنطقة
أنا مش مريضة نفسوية| القصة الكاملة لفيديو الممرضة والمشرحة: “سلم على طنط”.. أول تعليق
جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد تركي تعزيز التعاون في 10 مجالات صناعية حيوية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إقبال قياسي على الجناح المصري بـGulfood دبي 2026: 4.7 مليار دولار صادرات صناعات غذائية

الجناح المصري في Gulfood بدبي
الجناح المصري في Gulfood بدبي
ولاء عبد الكريم

شهد اليوم الثاني من معرض Gulfood دبي 2026 إقبالاً ملحوظاً على الجناح المصري، مع زيارات مكثفة من مستوردين وموزعين وسلاسل تجزئة من أسواق الخليج وعدد من الأسواق الدولية، ضمن فعاليات المعرض المستمرة حتى 30 يناير الجاري.


وسجل الجناح المصري لقاءات أعمال مباشرة بين الشركات المصرية والوفود التجارية، في إطار تركيز واضح على تعزيز الشراكات والتعاقدات التصديرية خلال أيام المعرض.


وقال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الإقبال الكبير يعكس ثقة متزايدة في المنتج المصري من حيث الجودة وتنوع المعروض، مؤكداً أن الأسواق العربية تظل في مقدمة وجهات الصادرات الغذائية المصرية. 

وأضاف أن صادرات الصناعات الغذائية إلى أهم 20 سوقاً بلغت نحو 4.7 مليار دولار خلال 2025، تمثل حوالي 70% من إجمالي صادرات القطاع، مشيراً إلى أن المشاركة المصرية في Gulfood تمثل منصة أعمال محورية لتثبيت الحضور في أسواق الخليج وفتح قنوات جديدة مع كبار المشترين العالميين عبر دبي كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير.


وأشار بزان إلى أن المجلس يعمل مع الشركات المصرية المشاركة على تعظيم العائد من المعرض عبر تكثيف اللقاءات الثنائية وتبادل البيانات الفنية والتجارية، والتواصل مع سلاسل التجزئة والموزعين، بما يزيد فرص إتمام التعاقدات خلال فترة المعرض وما بعدها، خاصة في ظل تنامي الطلب على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة.


وأوضح بزان أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بصادرات بلغت 563 مليون دولار وبنمو 15%، تلتها الولايات المتحدة بـ438 مليون دولار وبنمو 36%، السودان 344 مليون دولار، ليبيا 299 مليون دولار، والأردن 287 مليون دولار وبنمو 15%. وأضاف أن بعض الأسواق العربية شهدت قفزات واضحة، مثل الجزائر بصادرات 244 مليون دولار وبنمو 62%، الإمارات 237 مليون دولار وبنمو 21%، العراق 236 مليون دولار وبنمو 28%، ولبنان 201 مليون دولار وبنمو 70%.


كما أشار إلى استمرار الحضور القوي في الأسواق الأوروبية، حيث سجلت الصادرات 232 مليون دولار إلى هولندا، و191 مليون دولار إلى إيطاليا بنمو 21%، و186 مليون دولار إلى إسبانيا، إلى جانب تركيا 169 مليون دولار، بولندا 154 مليون دولار، وروسيا البيضاء 148 مليون دولار.


وأشار بزان إلى نمو استثنائي في أسواق واعدة للصناعات الغذائية المصرية، حيث قفزت الصادرات إلى الصين إلى 136 مليون دولار بنمو قياسي 148%، وإلى إنجلترا إلى 137 مليون دولار بنمو 59%، كما سجلت البرازيل 141 مليون دولار بنمو 29%، أيرلندا 128 مليون دولار، والصومال 122 مليون دولار.


وأكد محمود بزان أن Gulfood لا يمثل مجرد مشاركة ترويجية، بل منصة أعمال تتنافس فيها الدول على حصص سوقية حقيقية، مشيراً إلى أن التركيز خلال الدورة الحالية ينصب على دعم الشركات المصرية في الوصول المباشر إلى القرار الشرائي لدى كبار المستوردين، وترسيخ صورة الصناعة الغذائية المصرية كشريك موثوق قادر على التوريد بجودة ومعايير تنافسية.

