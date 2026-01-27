محافظة الجيزة ترفع 500 طن مخلفات من شارع الشباب بحي الهرم

قامت محافظة الجيزة من خلال هيئة النظافة والتجميل بتنفيذ حملة ليلية لرفع المخلفات بشارع الشباب وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحملة أسفرت عن رفع نحو 500 طن من المخلفات والتراكمات بما ساهم في تحسين الحالة البيئية ورفع كفاءة النظافة بالشارع وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتعامل الفوري مع تجمعات المخلفات بالشوارع والمحاور الرئيسية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، مشددًا على استمرار تكثيف أعمال النظافة بكافة القطاعات.

ووجّه المحافظ رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي الهرم بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة التراكمات مرة أخرى.