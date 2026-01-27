مياه الشرب بالوادى الجديد: إصلاح عطل محطة البستان بالخارجة وانتظام الضخ

أفاد مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من إصلاح العطل المفاجئ بالمحطة المغذية لحي البستان بمدينة الخارجة، بعد انقطاع خدمات مياه الشرب بالحي وعودتها.

وتؤكد الشركة انتظام عمل المحطة حاليًا ودخولها الخدمة، كما تم الدفع بعدد من السيارات لـ توفير مياه الشرب النقية لسكان الحي خلال أعمال الإصلاح المتواصلة منذ الأمس.

- تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى وحالات الطواريء

أوضحت الشركة أنها خصصت رقم الطوارئ 0922821999 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأوضحت الشركة، أن أعمال الصيانة تأتي في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وضمان استمرار تقديم الخدمة بصورة منتظمة وآمنة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والصيانة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد، مع الالتزام بكافة الإجراءات الفنية اللازمة لضمان عودة الخدمة فور الانتهاء من الإصلاحات.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد – قطاع الوادي الجديد، منطقة الداخلة، أعلنت عن قطع مياه الشرب عن مدينة موط، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء الخميس الماضي، وحتى السادسة صباح الجمعة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بمحطة الرفع الرئيسية بمدينة موط.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بمدينة موط بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وترشيد الاستهلاك، إلى جانب التخفيف من الأحمال على شبكة الصرف الصحي، بما يسهم في إنجاز أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن دون معوقات.

- توفير سيارات لنقل مياه الشرب للمواطنين خلال فترة قطع المياه

وأكدت الشركة، أنه يتم الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع، حيث ستتواجد السيارات في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة، شملت ميدان المجمع الإسلامي الكبير، وشارع 23 يوليو، وميدان المستشفى، وميدان القسم، وشارع الجمهورية، لضمان وصول المياه إلى أكبر عدد ممكن من الأهالي.