هانيا الحمامى تتأهل إلى نصف نهائي بطولة سبروت للأبطال 2026
محكوم عليها بالحبس .. الداخلية تكشف حقيقة إحتجاز فنانة داخل وحدة مرور
مفتي الجمهورية ينعى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق
طنط غيرانة مني | وفاء صادق تكشف موقفا صادمًا لـ سميرة أحمد في مسلسل شهير
تحذيرات من رياح مثيرة للأتربة وتدهور الرؤية.. وتوجيهات لمرضى الحساسية بارتداء الكمامات
وول ستريت جورنال: كبار شركاء أمريكا التجاريون يوجهون أنظارهم الآن نحو الصين
تبسمك صدقة.. خالد الجندي: الإسلام قد يجعل ملامح وجه الإنسان سببا لدخول الجنة
أسعار الذهب اليوم في مصر .. شوف عيار 21 وصل كام
انطلاق مباراة الأهلي ودجلة بالدوري المصري
وزير التعليم ورئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي يستعرضان جهود إصلاح المنظومة التعليمية
غدا.. بوتين يبحث مع الشرع الأوضاع في الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية
الجيش اللبناني يبحث تطورات الأوضاع مع القيادة الوسطى الأمريكية
مياه الشرب بالوادى الجديد: إصلاح عطل محطة البستان بالخارجة وانتظام الضخ

أفاد مسئولو شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالوادي الجديد، أنه تم الانتهاء من إصلاح العطل المفاجئ بالمحطة المغذية لحي البستان بمدينة الخارجة، بعد انقطاع خدمات مياه الشرب بالحي وعودتها.

وتؤكد الشركة انتظام عمل المحطة حاليًا ودخولها الخدمة، كما تم الدفع بعدد من السيارات لـ توفير مياه الشرب النقية لسكان الحي خلال أعمال الإصلاح المتواصلة منذ الأمس.

- تخصيص أرقام لتلقي الشكاوى وحالات الطواريء

أوضحت الشركة أنها خصصت رقم الطوارئ 0922821999 لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي طارئ خلال فترة تنفيذ الأعمال.

وأوضحت الشركة، أن أعمال الصيانة تأتي في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحي وضمان استمرار تقديم الخدمة بصورة منتظمة وآمنة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ والصيانة ستعمل على مدار الساعة للانتهاء من الأعمال في التوقيت المحدد، مع الالتزام بكافة الإجراءات الفنية اللازمة لضمان عودة الخدمة فور الانتهاء من الإصلاحات.

كانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد – قطاع الوادي الجديد، منطقة الداخلة، أعلنت عن قطع مياه الشرب عن مدينة موط، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء الخميس الماضي، وحتى السادسة صباح الجمعة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بمحطة الرفع الرئيسية بمدينة موط.

وناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المواطنين بمدينة موط بضرورة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، وترشيد الاستهلاك، إلى جانب التخفيف من الأحمال على شبكة الصرف الصحي، بما يسهم في إنجاز أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن دون معوقات.

- توفير سيارات لنقل مياه الشرب للمواطنين خلال فترة قطع المياه

وأكدت الشركة، أنه يتم الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتلبية احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع، حيث ستتواجد السيارات في عدد من المواقع الحيوية داخل المدينة، شملت ميدان المجمع الإسلامي الكبير، وشارع 23 يوليو، وميدان المستشفى، وميدان القسم، وشارع الجمهورية، لضمان وصول المياه إلى أكبر عدد ممكن من الأهالي.

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

