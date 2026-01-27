قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير خارجية لبنان: على حزب الله تسليم سلاحه طواعية
مبلغ خرافي .. مصطفى محمد يقترب من الأهلي
الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل دعمتا مثيري الشغب
المنازل اختفت.. عاصفة ترابية تضرب محافظة مطروح
مفتي الجمهورية: إحياء التراث الأشعري ضرورة فكرية لمواجهة الغلو والانغلاق
ترامب: أسطول حربي أمريكي ضخم يتجه إلى الشرق الأوسط
نجم سيراميكا كليوباترا في الصدارة .. جدول ترتيب هدافي الدوري
30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح
بسبب احتفالاتهم.. الداخلية: إيقاف 6 من خريجي معهد معاوني الأمن عن العمل
لسه في تذكرة بـ 5 جنيه.. اشتراكات المترو 2026
يد مصر تهزم نيجيريا 48–22 وتتأهل للمربع الذهبي في بطولة أفريقيا
وزير الطاقة الإسرائيلي: سقوط النظام الإيراني مسألة وقت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذيرات من مشاركة الصور والمعلومات البنكية عبر الإنترنت.. فيديو

سوشال ميديا
سوشال ميديا

أكدت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي، أن اعتقاد بعض المستخدمين بأن حذف الصور من مواقع التواصل الاجتماعي يعني اختفاءها تمامًا هو "وهم أمني خطير".

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامي شريف بديع والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أي صورة يتم نشرها تصبح عرضة للنسخ والحفظ من قبل الآخرين، قائلة إن “مجرد رفع الصورة على الإنترنت يعني أنك وافقت ضمنيًا على تداولها، ولا يمكنك ضمان عدم الاحتفاظ بها أو إساءة استخدامها لاحقًا”.

وشددت على أن البيانات الشخصية، خاصة البنكية منها، تُعد من أخطر المعلومات التي قد يستهين بها الأفراد.

وأشارت إلى مشاهدتها مواقف داخل جهات خدمية يقف فيها أشخاص في طوابير وهم يتداولون أرقام بطاقاتهم البنكية وكلمات المرور علنًا، معتبرة أن هذا السلوك يمثل “كارثة رقمية محتملة” قد تفتح الباب لجرائم احتيال وسرقة مالية.

فيسبوك مشاركة الصور الانترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. بشرى سارة بشأنها الآن

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

صورة ارشيفية

السائق سلم نفسه..تفاصيل جديدة في واقعة قفز طالبة من ميكروباص الإسكندرية

أرشيفية

مفاجآت في التحقيقات مع كتيبة الإعدام.. أجنبيات بالعصابة تمارس الدعـ.ـارة مع تجارة المخدرات

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

ارشيفية

كتيبة الإعدام.. سقوط 21 مصريا وأجنبيا بحوزتهم 3 كيلو كوكايين وطائرة درون بالجيزة.. خاص

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

اللحوم

الأضاحي بكام في 2026.. نقيب الفلاحين يعلن أسعار الجمال والبقري والجاموسي

الصين

الصين تتعهد بتقديم الدعم والمساعدة لكوبا لمواجهة التهديدات الأمريكية

سونيا الحبال

سونيا الحبال: حركة القمر والكواكب تتحكم في طاقتنا وقراراتنا اليومية

بالصور

30 دقيقة من الرياضة تحميك من مرض كبدي شائع وخطير.. دراسة توضح

مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي
مرض الكبد الدهني الأيضي

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة

سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!
سر غريب في حلقك يفسر رائحة الفم المزعجة!

ترامب: إيران لا تزال ترغب في إجراء محادثات

ترامب
ترامب
ترامب

فيديو

مومو الصغير

مومو الصغير يخطف القلوب.. عيد ميلاد فيل يتحول إلى ترند إنساني مؤثر

ماجي بو غصن

جراحة مخ وفقدان ذاكرة.. ماجي بو غصن تكشف أخطر أسرار حياتها الصحية

ياسمين عبد العزيز وخلافها مع احمد العوضي

حقيقة تلميحات ياسمين عبد العزيز لخلافها مع طليقها أحمد العوضي في مسلسلها الجديد

فيروس "نيباه" القـ.ــاتــل

سيئ السمعة.. فيروس قاتل لا علاج له يظهر ويثير القلق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: علمنى السياسة ياكيسنجر

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: عيدكم حكاية وطن اختار أن يقف شامخاً

المزيد