تحذيرات من مشاركة الصور والمعلومات البنكية عبر الإنترنت.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين حسني، استشاري علم النفس الرقمي، أن اعتقاد بعض المستخدمين بأن حذف الصور من مواقع التواصل الاجتماعي يعني اختفاءها تمامًا هو "وهم أمني خطير".

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامي شريف بديع والإعلامية سارة سامي في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن أي صورة يتم نشرها تصبح عرضة للنسخ والحفظ من قبل الآخرين، قائلة إن “مجرد رفع الصورة على الإنترنت يعني أنك وافقت ضمنيًا على تداولها، ولا يمكنك ضمان عدم الاحتفاظ بها أو إساءة استخدامها لاحقًا”.

وشددت على أن البيانات الشخصية، خاصة البنكية منها، تُعد من أخطر المعلومات التي قد يستهين بها الأفراد.

وأشارت إلى مشاهدتها مواقف داخل جهات خدمية يقف فيها أشخاص في طوابير وهم يتداولون أرقام بطاقاتهم البنكية وكلمات المرور علنًا، معتبرة أن هذا السلوك يمثل “كارثة رقمية محتملة” قد تفتح الباب لجرائم احتيال وسرقة مالية.