العين يستعيد صدارة الدوري الإماراتي عقب الفوز أمام كلباء

حقق فريق العين الفوز امام كلباء بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري الاماراتي للموسم الحالي.

واحرز أهداف العين كل من كودجو لابا في الدقيقة 47، وسفيان رحيمي في الدقيقة 64، ثم ماتياس بالاسيوس الثلاثية في الدقيقة 88، بينما أحرز نور الهي هدف اتحاد كلباء الوحيد عند الدقيقة 70

وشارك رامي ربيعة مدافع منتخب مصر والعين مع فريقه عقب عودته من المشاركة مع المنتخب في بطولة امم افريقيا.

وبهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 34 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإماراتي بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 16 نقطة في المركز الثامن.