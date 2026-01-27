وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تشهد احتفالية هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، احتفالية هيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور 150 عاماً على إنشائها والتى تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ، وذلك بحضور المستشار الدكتور حسين مدكور رئيس الهيئة، والمستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ

وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، والشخصيات العامة والسفراء والدبلوماسيين.

وتضمنت الاحتفالية تكريمًا لرؤساء الهيئة السابقين، وبعض الرموز القضائية من مصر والدول العربية والإفريقية ، كما تخلل الحفل عرضًا لفيلم وثائقي يعرض لتاريخ الهيئة منذ إنشائها وحتى الآن، ودورها في الدفاع عن القضايا المنظورة أمام المحاكم داخليًا وخارجيًا، والتي تكون الدولة طرفًا فيها ، كما اختتم الاحتفال بعرض فني موسيقي للفنان عمر خيرت.

ومن جانبها أشادت وزيرة التنمية المحلية بالدور الوطني الذى تقوم به هيئة قضايا الدولة فى دعم مؤسسات الدولة وترسيخ دولة القانون ، معربة عن اعتزازها لما تمثله الهيئة من تاريخ قانوني عريق يمتد لـ150 عاماً كانت خلاله درعاً حصيناً وحائط صد قانوني للدفاع عن حقوق الدولة وحمايتها وصون المال العام ، متمنية دوام التوفيق للهيئة وجميع أعضائها فى مواصلة مسيرتها المشرفة فى خدمة الوطن .