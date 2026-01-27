قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

عباس شومان: المنهج الأشعري يمثل أحد أعمدة التوازن العقدي الذي حفظ للأمة وحدتها عبر القرون

كلمة الدكتور عباس شومان في منتدى مركز الإمام الأشعري
كلمة الدكتور عباس شومان في منتدى مركز الإمام الأشعري
أحمد سعيد

أدار الدكتور عباس شومان، رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الجلسة العلمية الأولى للمنتدى العلمي الدولي الأول لمركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف، والتي عقدت اليوم الثلاثاء بمركز الأزهر للمؤتمرات، حيث دعت الجلسة لإعادة قراءة المنهج الأشعري قراءة علمية معمقة، بوصفه إطارًا منهجيًّا وأخلاقيًّا متكاملًا لإدارة الخلاف العقدي، قادرًا على الجمع بين صيانة أصول الاعتقاد وترسيخ ثقافة الحوار، ومنع الانزلاق إلى مساحات الإقصاء والتكفير. 

وشهدت الجلسة حضورًا لافتًا لنخبة من العلماء والباحثين من داخل مصر وخارجها، في مشهد عكس البعد الدولي للمنتدى، وأكد مكانة الأزهر الشريف بوصفه مرجعية علمية عالمية في قضايا العقيدة والفكر الإسلامي.

كلمة الدكتور عباس شومان في المنتدى العلمي الدولي لمركز الإمام الأشعري

وفي كلمته خلال إدارة الجلسة الأولى التي تعقد ضمن المنتدى الذي عنوانه: «الإمام الأشعري ومقارباته الفكرية للفرق الإسلامية: من الخلاف العقدي إلى أفق الحوار وإرساء الوسطية»، أكد د. عباس شومان أن عقد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم الإسلامي من أزمات فكرية وخطابات متشددة أسهمت في تعميق الانقسام داخل الأمة، مشددًا على أن المنهج الأشعري يمثل أحد أعمدة التوازن العقدي الذي حفظ للأمة وحدتها عبر القرون.

وأوضح رئيس مجلس إدارة المنظمة ، أن الأزهر الشريف حين يفتح هذا الملف العلمي، فإنه ينطلق من مسؤوليته التاريخية في جمع الكلمة، وترسيخ منهج الوسطية، وتقديم نموذج علمي رصين للحوار القائم على الفهم والإنصاف، بعيدًا عن منطق الصدام أو المغالبة، مؤكدًا أن تجديد علم الكلام لا يعني التفريط في الثوابت، وإنما توظيف المنهج الأصيل في معالجة أسئلة العصر.

