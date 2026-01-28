استدعاء جديد لفولكس فاجن ID.4 بسبب عيوب خطيرة في البطارية

في خطوة استراتيجية تعكس رغبة الشركة في تعزيز الروابط العاطفية مع عملائها، كشفت تقارير صادرة في يناير 2026 عن نية شركة فولكس فاجن الألمانية تغيير استراتيجية تسمية سياراتها الكهربائية بالكامل.

ووفقًا لما تداولته الأوساط الصحفية في أوروبا، فمن المرجح أن يتم تغيير اسم الكروس أوفر الشهيرة "ID.4" لتصبح "ID. تيجوان".

ويأتي هذا التوجه بعد إعلان الشركة في سبتمبر الماضي عن رغبتها في العودة إلى الأسماء التقليدية الناجحة التي ميزت تاريخها لعقود، بدلاً من الاعتماد على الأرقام المجردة التي قد يجدها البعض غير معبرة بشكل كافٍ.

تغيير اسم فولكس فاجن ID. 4

تسربت أخبار تغيير الاسم خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة العمال الألمانية (IG Metall) الأسبوع الماضي، حيث تمت الإشارة إلى أن اسم "ID. Tiguan" سيظهر لأول مرة بالتزامن مع إطلاق نسخة محدثة كليًّا من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات.

ولا تقتصر هذه الخطة على طراز واحد؛ فمن المتوقع أيضًا أن يتحول طراز "ID.2" القادم إلى "ID. Polo"، ما يشير إلى رغبة فولكس فاجن في نقل إرث طرازاتها الأكثر مبيعًا عالميًّا إلى منصات القيادة الكهربائية المستدامة، لضمان استمرارية الولاء للعلامة التجارية في ظل المنافسة الشرسة.

تحديثات شاملة لمواكبة الاسم الجديد

لن يكون التغيير مقتصرًا على الشعار الخلفي للسيارة فحسب، بل سيرافقه تطوير تقني شامل يتناسب مع مكانة اسم "تيجوان" التاريخية.

ومن المتوقع أن يحصل موديل 2026 من "ID. Tiguan" على منصة (MEB+) المطورة، والتي توفر مدى سير يتجاوز 600 كم بشحنة واحدة، مع تحسين سرعات الشحن لتصل إلى 200 كيلوواط.

كما ستشهد المقصورة الداخلية ثورة في التصميم عبر دمج شاشات أكبر حجمًا ونظام معلوماتي جديد يعتمد كليًّا على الذكاء الاصطناعي، بهدف معالجة الانتقادات التي واجهت النسخ الأولى من عائلة "ID" فيما يخص سهولة الاستخدام.

رؤية فولكس فاجن لمستقبل العلامة في 2026

يرى المحللون أن إعادة إحياء الأسماء الكلاسيكية مثل "تيجوان" و"بولو" في ثوب كهربائي هو اعتراف ضمني بأن الأرقام لم تنجح في بناء الشخصية المستقلة التي كانت تطمح إليها الشركة.

وتسعى فولكس فاجن من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط خيارات الشراء أمام المستهلكين، وربط التكنولوجيا المستقبلية بالاعتمادية المعروفة عن سيارات الاحتراق الداخلي.

ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي عن النسخة المحدثة، يترقب السوق العالمي مدى تأثير هذا التحول على مبيعات الشركة، خاصة في ظل سعيها لاستعادة صدارتها في سوق السيارات الكهربائية العالمي.