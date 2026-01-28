قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إطفاء الجيزة تسيطر على حريق نشب داخل منزل بأوسيم دون خسائر في الأرواح
بعد أن وصلت الصفقة لخط النهاية.. من هو الأنجولي كامويش مهاجم الأهلي المنتظر؟
سي إن إن: ترامب لم يتخذ قرارًا نهائيا بشأن إيران
بالأسماء.. المقبولون بدفعتي 2019 و2020 وتظلمات 2017 و2018 للتعيين بالنيابة الإدارية
السجائر أخطر من السلاح النووي.. جمال شعبان يحذر من تأثيرها على المواطنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

استدعاء جديد لفولكس فاجن ID.4 بسبب عيوب خطيرة في البطارية

فولكس فاجن ID.4
فولكس فاجن ID.4
عزة عاطف

في خطوة استراتيجية تعكس رغبة الشركة في تعزيز الروابط العاطفية مع عملائها، كشفت تقارير صادرة في يناير 2026 عن نية شركة فولكس فاجن الألمانية تغيير استراتيجية تسمية سياراتها الكهربائية بالكامل. 

ووفقًا لما تداولته الأوساط الصحفية في أوروبا، فمن المرجح أن يتم تغيير اسم الكروس أوفر الشهيرة "ID.4" لتصبح "ID. تيجوان". 

ويأتي هذا التوجه بعد إعلان الشركة في سبتمبر الماضي عن رغبتها في العودة إلى الأسماء التقليدية الناجحة التي ميزت تاريخها لعقود، بدلاً من الاعتماد على الأرقام المجردة التي قد يجدها البعض غير معبرة بشكل كافٍ.

 

تغيير اسم فولكس فاجن ID. 4

تسربت أخبار تغيير الاسم خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة العمال الألمانية (IG Metall) الأسبوع الماضي، حيث تمت الإشارة إلى أن اسم "ID. Tiguan" سيظهر لأول مرة بالتزامن مع إطلاق نسخة محدثة كليًّا من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات. 

ولا تقتصر هذه الخطة على طراز واحد؛ فمن المتوقع أيضًا أن يتحول طراز "ID.2" القادم إلى "ID. Polo"، ما يشير إلى رغبة فولكس فاجن في نقل إرث طرازاتها الأكثر مبيعًا عالميًّا إلى منصات القيادة الكهربائية المستدامة، لضمان استمرارية الولاء للعلامة التجارية في ظل المنافسة الشرسة.

تحديثات شاملة لمواكبة الاسم الجديد

لن يكون التغيير مقتصرًا على الشعار الخلفي للسيارة فحسب، بل سيرافقه تطوير تقني شامل يتناسب مع مكانة اسم "تيجوان" التاريخية. 

ومن المتوقع أن يحصل موديل 2026 من "ID. Tiguan" على منصة (MEB+) المطورة، والتي توفر مدى سير يتجاوز 600 كم بشحنة واحدة، مع تحسين سرعات الشحن لتصل إلى 200 كيلوواط. 

كما ستشهد المقصورة الداخلية ثورة في التصميم عبر دمج شاشات أكبر حجمًا ونظام معلوماتي جديد يعتمد كليًّا على الذكاء الاصطناعي، بهدف معالجة الانتقادات التي واجهت النسخ الأولى من عائلة "ID" فيما يخص سهولة الاستخدام.

رؤية فولكس فاجن لمستقبل العلامة في 2026

يرى المحللون أن إعادة إحياء الأسماء الكلاسيكية مثل "تيجوان" و"بولو" في ثوب كهربائي هو اعتراف ضمني بأن الأرقام لم تنجح في بناء الشخصية المستقلة التي كانت تطمح إليها الشركة. 

وتسعى فولكس فاجن من خلال هذه الخطوة إلى تبسيط خيارات الشراء أمام المستهلكين، وربط التكنولوجيا المستقبلية بالاعتمادية المعروفة عن سيارات الاحتراق الداخلي. 

ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي عن النسخة المحدثة، يترقب السوق العالمي مدى تأثير هذا التحول على مبيعات الشركة، خاصة في ظل سعيها لاستعادة صدارتها في سوق السيارات الكهربائية العالمي.

فولكس فاجن ID4 مواصفات ID Tiguan 2026 أسعار ID4 فولكس فاجن الكهربائية تيجوان الكهربائية

