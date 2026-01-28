الين يسجل مكاسب ملحوظة مستفيدا من ضعف الدولار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب سواحل "سانريكو" اليابانية
مدبولي: الحكومة تعمل على تحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنيين
ضاحي وعبد الغني أبرزهم.. 24 مرشحا يتنافسون على منصب نقيب عام المهندسين
رئيس الوزراء: إصلاح المؤسسات الحكومية التحدي الحقيقي أمامنا
مدبولي: الجولات التفقدية بالمستشفيات هدفها دعم تطوير منظومة الرعاية الصحية
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
أخبار العالم

الين يسجل مكاسب ملحوظة مستفيدًا من ضعف الدولار
أ ش أ

سجل الين الياباني مكاسب ملحوظة مستفيدًا من استمرار ضعف الدولار الأمريكي، مدفوعًا بتصاعد الضغوط السياسية على العملة الامريكية وتزايد التكهنات بإمكانية تدخل منسق بين الولايات المتحدة واليابان في سوق الصرف.

وقفز الين بأكثر من 1% خلال تعاملات الثلاثاء ليصل إلى أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أشهر عند 152.10 ينًا للدولار، قبل أن يقلص جزءًا من مكاسبه في جلسة الأربعاء، متراجعًا بنحو 0.4% إلى 152.79 ينًا للدولار.

وجاء صعود العملة اليابانية في أعقاب موجة بيع حادة للدولار، بعد تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي قلل فيها من أهمية تراجع العملة الأمريكية، ما اعتبره المستثمرون إشارة ضمنية للسماح بمزيد من الضعف في الدولار؛ وفق ما نشرته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

كما عززت مكاسب الين تكهنات متزايدة بشأن قيام السلطات الامريكية واليابانية بإجراء ما يُعرف بـ“فحوصات سعرية”، وهي خطوة غالبًا ما تُفسَّر على أنها تمهيد لتدخل رسمي في أسواق العملات بهدف كبح التحركات الحادة.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، امس الثلاثاء، إن الحكومة ستتخذ “الإجراءات المناسبة” في سوق الصرف الأجنبي عند الضرورة، لكنها امتنعت عن التعليق المباشر على الارتفاع السريع في قيمة الين.

ورغم ذلك، لا يزال بعض المستثمرين يشككون في فعالية أي تدخل محتمل، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الداخلية في اليابان، حيث تستعد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي لخوض انتخابات مبكرة تعتمد في حملتها على توسيع إجراءات التحفيز الاقتصادي، ومن المقرر إجراء الانتخابات في 8 فبراير المقبل .

وقال محللون اقتصاديون إن "التحركات الحالية قد تكون كافية لإبقاء الين ضمن هذا النطاق لقد تم تأجيل وصوله إلى مستوى 160 لعدة أشهر على الأقل، وهو ما يُعد إنجازًا بحد ذاته".

ويُنظر إلى ارتفاع الين، في حال استمراره، على أنه عامل ضغط على الأسهم اليابانية ذات الطابع التصديري، لكنه في المقابل يعكس تزايد إقبال المستثمرين على العملات التي تُعد أكثر استقرارًا في ظل الضبابية المتصاعدة حول السياسة النقدية والمالية في الولايات المتحدة.

