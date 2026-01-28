أهم 5 أسباب لتملح بطارية السيارة.. كيف تكتشفها؟

إذا كانت بطارية سيارتك تبدو وكأنها مغطاة "بالسكر البودرة" عند الأقطاب، فهذا ليس مؤشرًا على التحلية، بل هو إنذار مبكر بانتهاء عمرها الافتراضي أو وجود خلل في منظومة الكهرباء.

هذا التملح (أو التآكل) هو نتيجة تفاعلات كيميائية تحدث بين أبخرة الأسيد والمعادن، وإليك الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة في عام 2026:

لماذا تتملح أقطاب بطارية السيارة؟ الأسباب والحلول

1. تسرب غاز الهيدروجين

تحتوي البطارية على حمض الكبريتيك، وأثناء عمليتي الشحن والتفريغ، يخرج غاز الهيدروجين كناتج طبيعي.

إذا كان هناك تسرب بسيط حول الأقطاب، يتفاعل هذا الغاز مع المعادن الموجودة في "الأصابع" (القطب الموجب أو السالب)، مما ينتج عنه ذلك المسحوق الأبيض أو الأزرق. غالبًا ما يشير التملح حول القطب الموجب إلى شحن زائد من الدينامو، بينما يشير حول القطب السالب إلى ضعف الشحن بشكل ملموس.

2. الشحن الزائد من الدينامو (Overcharging)

عندما يقوم الدينامو بضخ تيار كهربائي أعلى من حاجة البطارية، يؤدي ذلك إلى غليان السائل الحمضي بالداخل وخروج أبخرة كثيفة بشكل مستمر. هذه الأبخرة تترسب فور خروجها على الأقطاب وتتحول إلى أملاح صلبة تعزل التيار الكهربائي، مما قد يمنع السيارة من الدوران تمامًا في الصباح.

3. رطوبة الجو والعوامل البيئية

في المناطق ذات الرطوبة العالية، تتفاعل الأملاح والمعادن مع الرطوبة الموجودة في الجو، مما يسرع من عملية الأكسدة.

إذا لم يتم تنظيف الأقطاب وحمايتها بطبقة عازلة، فإن هذا التآكل سيمتد ليصل إلى الكابلات النحاسية ويؤدي إلى تلفها داخليًّا.

4. العمر الافتراضي وانتهاء الصلاحية

مع مرور الوقت (عادة بعد 2 أو 3 سنوات)، تبدأ الحواف البلاستيكية المحيطة بأقطاب البطارية في التآكل أو التشقق نتيجة الحرارة والاهتزازات. هذا التلف يسمح للأبخرة الحمضية بالخروج مباشرة والصعود إلى الأقطاب، وهو مؤشر واضح على أن البطارية تحتاج إلى استبدال قريبًا بشكل نهائي.

كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟