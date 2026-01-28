قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مطار القاهرة يستقبل المتسابقين المشاركين في مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم
خلال لقاء مع وزير الصناعة.. شركة بلغارية تعرض خطة لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر
أول تعليق من نور المالكي على رفض ترامب تعيينه رئيسا للحكومة العراقية
حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن نتيجة نقص المعروض منها بالأسواق
رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك
بيان مهم من الشباب والرياضة بشأن إجراءات واقعة وفاة السباح الراحل يوسف محمد
ظهرت الان.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها رسميا
الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطورة تنفيذ خطة E1
الكرملين: سحب القوات الروسية من القاعدة الجوية في سوريا من صلاحيات وزارة الدفاع
متابعة مستجدات تنفيذ المشروع القومي للمحطة النووية بالضبعة
واشنطن تطلق سراح روسيين من طاقم ناقلة النفط مارينيرا
رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أهم 5 أسباب لتملح بطارية السيارة.. كيف تكتشفها؟

تملح بطارية السيارة
تملح بطارية السيارة
عزة عاطف

إذا كانت بطارية سيارتك تبدو وكأنها مغطاة "بالسكر البودرة" عند الأقطاب، فهذا ليس مؤشرًا على التحلية، بل هو إنذار مبكر بانتهاء عمرها الافتراضي أو وجود خلل في منظومة الكهرباء. 

هذا التملح (أو التآكل) هو نتيجة تفاعلات كيميائية تحدث بين أبخرة الأسيد والمعادن، وإليك الأسباب الرئيسية لهذه الظاهرة في عام 2026:

لماذا تتملح أقطاب بطارية السيارة؟ الأسباب والحلول

1. تسرب غاز الهيدروجين

تحتوي البطارية على حمض الكبريتيك، وأثناء عمليتي الشحن والتفريغ، يخرج غاز الهيدروجين كناتج طبيعي. 

إذا كان هناك تسرب بسيط حول الأقطاب، يتفاعل هذا الغاز مع المعادن الموجودة في "الأصابع" (القطب الموجب أو السالب)، مما ينتج عنه ذلك المسحوق الأبيض أو الأزرق. غالبًا ما يشير التملح حول القطب الموجب إلى شحن زائد من الدينامو، بينما يشير حول القطب السالب إلى ضعف الشحن بشكل ملموس.

2. الشحن الزائد من الدينامو (Overcharging)

عندما يقوم الدينامو بضخ تيار كهربائي أعلى من حاجة البطارية، يؤدي ذلك إلى غليان السائل الحمضي بالداخل وخروج أبخرة كثيفة بشكل مستمر. هذه الأبخرة تترسب فور خروجها على الأقطاب وتتحول إلى أملاح صلبة تعزل التيار الكهربائي، مما قد يمنع السيارة من الدوران تمامًا في الصباح.

3. رطوبة الجو والعوامل البيئية

في المناطق ذات الرطوبة العالية، تتفاعل الأملاح والمعادن مع الرطوبة الموجودة في الجو، مما يسرع من عملية الأكسدة. 

إذا لم يتم تنظيف الأقطاب وحمايتها بطبقة عازلة، فإن هذا التآكل سيمتد ليصل إلى الكابلات النحاسية ويؤدي إلى تلفها داخليًّا.

4. العمر الافتراضي وانتهاء الصلاحية

مع مرور الوقت (عادة بعد 2 أو 3 سنوات)، تبدأ الحواف البلاستيكية المحيطة بأقطاب البطارية في التآكل أو التشقق نتيجة الحرارة والاهتزازات. هذا التلف يسمح للأبخرة الحمضية بالخروج مباشرة والصعود إلى الأقطاب، وهو مؤشر واضح على أن البطارية تحتاج إلى استبدال قريبًا بشكل نهائي.

كيف تتعامل مع هذه المشكلة؟

  • التنظيف البسيط: استخدم خليطًا من "بيكربونات الصوديوم" والماء الدافئ مع فرشاة أسنان قديمة لإذابة الأملاح فورًا.
  • الحماية الوقائية: بعد التجفيف، ضع طبقة رقيقة من "الشحم" أو "الفازلين" على الأقطاب لمنع وصول الأبخرة إليها مرة أخرى.
  • إحكام الربط: تأكد من أن الكابلات مربوطة بإحكام؛ لأن التوصيل الضعيف يولد حرارة تزيد من معدل التملح بشكل تلقائي.
بطارية السيارة أسباب تملح بطارية السيارة تنظيف أقطاب البطارية أعطال كهرباء السيارات 2026 صيانة بطارية السيارة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

زيزو

أشرف عبدالعزيز: زيزو سيحصل على 83 مليون جنيه من الزمالك.. وقرار الاتحاد «مسألة وقت»

ترشيحاتنا

تريزيجية

إعلامي: تريزيجيه كان يريد تسديد ضربة الجزاء أمام وادي دجلة وتوروب رفض

أرنولد

رومانو يحسم الجدل حول بقاء ألكسندر أرنولد مع ريال مدريد

محمد عواد

طارق السيد: عواد خارج مباراة بتروجت

بالصور

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟
ماذا يحدث لجسمك إذا منعت البروتين واللحوم لمدة شهر؟

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد