ضبط مصنع مواد غذائية غير مطابق للمواصفات بأسيوط والتحفظ على آلاف العبوات الفاسدة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأسيوط، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية بقرية المندرة التابعة لمركز منفلوط، لقيامه بتداول كميات كبيرة من العصائر والعسل غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأسفرت الحملة التموينية المسائية عن ضبط 7100 زجاجة عصير تظهر عليها علامات التلف ووجود فطريات بداخلها، و480 زجاجة عصير غير مدون عليها أي بيانات خاصة بالشركة المنتجة، إلى جانب 30 عبوة عسل منتهية الصلاحية، و38 عبوة عسل لا تحمل تاريخ إنتاج أو صلاحية، و5 زجاجات مكسبات طعم ورائحة صناعية.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، وتعليمات المهندس خالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، بضرورة تكثيف الرقابة على مصانع تعبئة المواد الغذائية والتأكد من جودة وسلامة المنتجات قبل طرحها بالأسواق.

وشارك في الحملة عبد الرحيم سيد مدير إدارة تموين منفلوط، ومحمد صلاح رئيس الرقابة، وبمشاركة ممثلي هيئتي التنمية الصناعية والرقابة الصناعية، وعدد من أعضاء اللجنة.