الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ننشر أماكن 23 معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بالشرقية

محمد الطحاوي

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن إقامة معارض " أهلا رمضان" بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتزويدها بكميات كافية من السلع الأساسية من الخضروات والفاكهة والدقيق والخبز واللحوم والدواجن وياميش رمضان وبأسعار مخفضة.

وأشار إلى أنه سيتم تخصيص ركن ثابت لأهلاً رمضان داخل معارض سوق "اليوم الواحد" لتزايد نسبة الاستهلاك وإرتفاع معدلات الشراء تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بسرعة الإنتهاء من إقامة معرض أهلاً رمضان بمختلف المراكز والمدن و الأحياء تيسيراً على المواطنين لسد إحتياجاتهم من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ومحدوي الدخل.

من جانبه أوضح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين أنه تم الإنتهاء من رفع درجة الإستعداد لشهر رمضان المعظم من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية لتلقى شكاوى المواطنين وتوجيه حملات فورية لمحل الشكوى وإتخاذ اللازم نحو المخالفين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من أقامه معرض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة بواقع (٢٣) معرضاً وجارى تجهيز معارض آخري  بباقي مراكز المحافظة.

الشرقية محافظ الشرقية أهلا رمضان شهر رمضان

