محافظة القاهرة تعلن تحذير مهم بشأن نتيجة الشهادة الإعدادية

أكدت محافظة القاهرة، أنه غير مسموح بتداول نتيجة امتحان الفصل الأول، أو الثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل للتعليم الأساسى، بأى وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية من المحافظة حرصًا على ضمان صحة بيانات النتائج التى يحصل عليها الطلاب.

وشددت المحافظة، في بيانها ، أنه نظرًا لتكرار ظهور بعض النتائج غير الدقيقة أو غير الصحيحة بالتزامن مع اعتماد نتيجة الإعدادية، وسنوات النقل للتعليم الأساسى، تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبث النتائج حصريًا فور اعتمادها.

وحذرت محافظة القاهرة ،من إعادة نشر النتائج بأى وسيلة نشر دون إذن رسمى من المحافظة حتى لا يتعرض من يفعل ذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله والرجوع عليه بالتعويضات القانونية المقررة.