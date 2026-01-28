قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
أخبار العالم

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم 1.3 مليار جنيه لإحدى شركات الأدوية في مصر
هاجر رزق

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُقدّم قرضًا قيمته 1.3 مليار جنيه مصري (23.1 مليون يورو) إلى إحدى شركات توزيع الأدوية في مصر، لتمويل النفقات الرأسمالية الخضراء لإنشاء مستودع جديد ورأس المال العامل طويل الأجل المرتبط به.


 

يدعم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المستودع الجديد، بهدف تحقيق تصنيف "المستوى القياسي" في نظام EDGE للمباني الخضراء على الأقل. كما سيقدّم البنك دعمًا فنيًا استشاريًا واسع النطاق، يشمل إجراء تدقيق للطاقة في المباني، وتحديد أوجه القصور في التصميم، والتوصية بإجراءات لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.


 

وعند اكتمال المشروع، سيؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 207 أطنان سنويًا، إضافة إلى توفير 16,905 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا.


 

و لا تزال مصر ثاني أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بقاعدة قوية للتصنيع المحلي. ويُعدّ الحجم الكبير للسكان أحد المحركات الرئيسية لصناعة الأدوية في مصر، إذ من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030.


 

إلى جانب سمة التحول "الأخضر"، سيُسهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا في تعزيز تنافسية الشركة بشكل ملموس، حيث يشكّل المستودع الجديد جزءًا من خطة أوسع لتحسين شبكة العمليات وتوسيعها، تشمل إنشاء ما يصل إلى 12 مستودعًا جديدًا. وتهدف هذه التوسعة إلى تعزيز الطاقة التشغيلية استجابةً للنمو السريع في أحجام المبيعات وتنويع مصادر الإيرادات.


 

و من جانبه قال جريج جويت، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء بدعم قطاع حيوي يوفر إمكانات كبيرة للنمو المستدام على المدى الطويل. سيسهم هذا التمويل في تعزيز التحول الأخضر للبلاد وتقوية القدرة التنافسية للشركة.

