البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم 1.3 مليار جنيه لإحدى شركات الأدوية في مصر

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُقدّم قرضًا قيمته 1.3 مليار جنيه مصري (23.1 مليون يورو) إلى إحدى شركات توزيع الأدوية في مصر، لتمويل النفقات الرأسمالية الخضراء لإنشاء مستودع جديد ورأس المال العامل طويل الأجل المرتبط به.





يدعم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المستودع الجديد، بهدف تحقيق تصنيف "المستوى القياسي" في نظام EDGE للمباني الخضراء على الأقل. كما سيقدّم البنك دعمًا فنيًا استشاريًا واسع النطاق، يشمل إجراء تدقيق للطاقة في المباني، وتحديد أوجه القصور في التصميم، والتوصية بإجراءات لتحسين كفاءة استخدام الموارد في المباني.





وعند اكتمال المشروع، سيؤدي إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 207 أطنان سنويًا، إضافة إلى توفير 16,905 مترًا مكعبًا من المياه سنويًا.





و لا تزال مصر ثاني أكبر سوق للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتميز بقاعدة قوية للتصنيع المحلي. ويُعدّ الحجم الكبير للسكان أحد المحركات الرئيسية لصناعة الأدوية في مصر، إذ من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة بحلول عام 2030.





إلى جانب سمة التحول "الأخضر"، سيُسهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أيضًا في تعزيز تنافسية الشركة بشكل ملموس، حيث يشكّل المستودع الجديد جزءًا من خطة أوسع لتحسين شبكة العمليات وتوسيعها، تشمل إنشاء ما يصل إلى 12 مستودعًا جديدًا. وتهدف هذه التوسعة إلى تعزيز الطاقة التشغيلية استجابةً للنمو السريع في أحجام المبيعات وتنويع مصادر الإيرادات.





و من جانبه قال جريج جويت، نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء بدعم قطاع حيوي يوفر إمكانات كبيرة للنمو المستدام على المدى الطويل. سيسهم هذا التمويل في تعزيز التحول الأخضر للبلاد وتقوية القدرة التنافسية للشركة.