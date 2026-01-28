قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
وزير الإسكان: استمرار جهود تنفيذ مشروعات حياة كريمة بما يلبي تطلعات المواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استقالة اللجنة التنفيذية بالاتحاد الماليزي بسبب قضية تجنيس اللاعبين

كرة قدم
كرة قدم
مجدي سلامة

استقالت اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الماليزي بكامل أعضائها، اليوم الأربعاء، على خلفية فضيحة تجنيس سبعة لاعبين أجانب، والتي أدت إلى فرض عقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورفع دعوى قضائية، وتكثيف التدقيق في إدارة كرة القدم في البلاد.

وتنحى جميع أعضاء اللجنة، الذين انتُخبوا قبل 11 شهرًا للفترة 2025-2029، عن مناصبهم فورًا بقرار طوعي بالإجماع، حرصًا على حماية مصداقية الاتحاد.

وجاءت هذه الاستقالة الجماعية عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم في، سبتمبر الماضي بتغريم الاتحاد حوالي 450 ألف دولار أمريكي، وإيقاف اللاعبين السبعة لمدة عام، بعد ثبوت تقديم وثائق مزورة لدعم تجنيسهم. كما غُرِّم اللاعبون - فاكوندو جارسيس، ورودريجو هولجادو، وإيمانول ماتشوكا، وجواو فيجيريدو، وجابرييل بالميرو، وجون إيرازابال، وهيكتور هيفيل - بشكل فردي.

وانضم اللاعبون السبعة، المنحدرون من الأرجنتين والبرازيل وهولندا وإسبانيا، إلى المنتخب الماليزي، وشاركوا في مباراة ضمن تصفيات كأس آسيا 2027 التي فازت بها ماليزيا على فيتنام.

وكان المسؤولون الماليزيون أكدوا أن جميع اللاعبين السبعة مؤهلون للمشاركة وفقًا لقواعد الفيفا، نظرًا لأن لكل منهم جدًا مولودًا في ماليزيا. إلا أن الفيفا صرحت بأن محققيها حصلوا على وثائق أصلية من بلدان اللاعبين الأصلية تُناقض هذه الادعاءات.

وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أوضح الاتحاد الماليزي لكرة القدم أن اللجنة انتُخبت لولاية مدتها أربع سنوات تغطي الفترة من 2025 إلى 2029، وأن قرار الاستقالة بعد 11 شهرًا فقط يُظهر أن خدمة كرة القدم الماليزية لها الأولوية على شغل المناصب.

وأضاف البيان أن الاستقالة الجماعية تهدف إلى حماية سمعة الاتحاد وتجنب أي تبعات أخرى على كرة القدم الماليزية، كما ستتيح للفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراجعة شؤون الحوكمة والإدارة والإجراءات داخل الاتحاد الماليزي، وضمان إمكانية إجراء أي إصلاحات دون تشتيت الانتباه أو وجود أي تضارب محتمل في المصالح.

وأكد بيان صادر عن الاتحاد الماليزي لكرة القدم أن "اللجنة التنفيذية تُدرك أهمية المسؤولية الجماعية وضرورة العمل بما يحمي نزاهة ومكانة الاتحاد".

وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تهدف إلى استعادة ثقة المشجعين والجهات المعنية ومجتمع كرة القدم ككل، مُشددًا على أن المصداقية المؤسسية أساسية لاستقرار الرياضة وتطورها المستقبلي في ماليزيا. وستتعاون القيادة المنتهية ولايتها تعاونًا كاملًا مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات المعنية الأخرى. ولم يُعلن عن أي جدول زمني لتعيين قيادة مؤقتة أو إجراء انتخابات جديدة.

وصرح رئيس الاتحاد الماليزي لكرة القدم بالإنابة، محمد يوسف مهدي، لوسائل الإعلام المحلية بأن الأمين العام للجنة، نور عثمان رحمن، سيواصل الإشراف على العمليات اليومية للهيئة الإدارية، التي من المتوقع أن تعقد مؤتمرًا لتعيين لجنة تنفيذية جديدة.

وبعد رفض الفيفا استئناف الاتحاد الماليزي لكرة القدم، رفع الاتحاد القضية إلى أعلى محكمة رياضية في سويسرا. 

وأعلن الاتحاد الماليزي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أن محكمة التحكيم الرياضي أوقفت مؤقتًا قرار الفيفا بحظر مشاركة اللاعبين، مما يسمح لهم بالمشاركة في المنافسات ريثما يُبتّ في الاستئناف، لم يذكر البيان متى يُتوقع صدور الحكم النهائي.

اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الماليزي سبعة لاعبين أجانب الاتحاد الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

ندوة الإفتاء حول مواجهة خطاب الكراهية

الإفتاء تعقد ندوة حول المسئولية المشتركة لمواجهة خطاب الكراهية بمعرض الكتاب

مخطوط "أسباب النزول" للواحدي

"أسباب النزول" للواحدي.. مخطوط جاوز عمره 700 عام بمتحف مكتبة الأزهر بمعرض الكتاب

الدكتور محمد أبو موسى

الدكتور محمد أبو موسى: العالم الحقيقي هو من يُنتج المعرفة لا من يكررها

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

فيديو

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد