الحبس عاما لمدير النشاط الرياضي بقرية سياحية برأس سدر في واقعة وفاة الشاب محمد اللبان

قضت محكمة جنح رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بالحبس لمدة سنة، وتغريم مدير النشاط الرياضي بإحدى القرى السياحية مبلغ 5 آلاف جنيه، مع إلزامه بدفع 5 آلاف جنيه تعويضًا مؤقتًا لأسرة الشاب محمد اللبان، وذلك على خلفية واقعة وفاته إثر حادث داخل حمام سباحة بالقرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الشاب محمد اللبان لحادث مروع أثناء نزوله من إحدى ألعاب الأكوا بارك داخل القرية السياحية، حيث اصطدم بقاع حمام السباحة نتيجة انخفاض منسوب المياه، في ظل غياب لوحات التحذير وعدم توافر الإشراف الكافي من المنقذين.

وأسفر الحادث عن إصابته بجرح قطعي بالرأس، وكسر في الفقرتين الخامسة والسادسة بالعنق، بالإضافة إلى ورم بالحبل الشوكي أدى إلى شلل كامل وفوري.

وأكدت أسرة الضحية أن أحد النزلاء هو من قام بإنقاذه من الغرق، في ظل غياب المنقذين، مشيرين إلى أنهم انتظروا وصول الطبيب لأكثر من نصف ساعة دون تقديم أي إسعافات أولية، وهو ما تسبب في تدهور حالته الصحية.

وبعد أيام من دخوله في غيبوبة وخضوعه لعدة عمليات جراحية دقيقة، لفظ الشاب محمد اللبان أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرًا بإصابته.