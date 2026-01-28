قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف
عدي الدباغ يحرز هدف الزمالك الأول في شباك بتروجيت بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كل الأشياء الغريبة.. علي رجب يكتب المدينة والذاكرة بلغة بين الحلم والواقع

ديوان علي رجب
ديوان علي رجب
الديب أبوعلي

صدر حديثًا عن مرفأ للثقافة والنشر الديوان الشعري الجديد (كل الأشياء الغريبة) للصحفي والشاعر المصري علي رجب، في تجربة شعرية تواصل انشغاله بتأملات الزمن والمدينة والذاكرة، وتعيد طرح الأسئلة الوجودية عبر تفاصيل الحياة اليومية.

في هذا الديوان، تتحرك لغة علي رجب على تخوم الحلم والواقع، محاولة القبض على اللحظة الهاربة، حيث لا تبدو القصيدة خطابًا مباشرًا بقدر ما هي تجربة حسّية مفتوحة، يلتقي فيها الماء بالظل، والعاشق بالمدينة، والذاكرة بما تبقّى من النهر.

تتسم نصوص المجموعة بقدرتها على تحويل المشاهد العابرة إلى أسئلة كبرى، وعلى تفكيك فوضى الحياة اليومية بحثًا عن معنى مراوغ، فيما تحضر المدينة ككائن حيّ يسرق العشاق والذكريات، ويترك أثره الثقيل في الوعي واللغة معًا.

ونقرأ في الديوان:
"ماذا أكتب في هذا الوقت؟
تركت شلال أفكاري يجري...
توقفت قليلاً، أنظر إلى النبع
ثمة طائر هناك
يحلق على شجرة الوقت..
يراقص شعاع العمر..
و يسرق فرحة مخبأة في جوف القدر..."

بهذا الحس الشعري، يقود علي رجب قارئه إلى عوالم تبدو غريبة وأليفة في آن، عوالم تشبه المدن التي نسيناها في داخلنا، وتشبهنا حين نغادر ذواتنا دون أن ننتبه.

يقع الديوان في 59 صفحة، ويعد الإصدار الشعري الثاني للشاعر بعد ديوانه الأول "لا أحب الهجرة إلى الشمال".
 

كل الأشياء الغريبة الشاعر المصري علي رجب لا أحب الهجرة إلى الشمال علي رجب فوضى الحياة اليومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

ترشيحاتنا

رياض منصور، مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة

مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: على إسرائيل التخلي عن خطط التهجير

صورة ارشيفية

هل تشهد أسعار الدواجن وبيض المائدة ارتفاعا خلال الفترة القادمة؟.. تفاصيل

الهواتف الذكية

مخاطر العالم الرقمي على الأطفال.. كيف تغذي الألعاب الإلكترونية العنف والعدوانية؟

بالصور

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان

كنز صحي.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بالليمون يوميا؟

فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون
فوائد شرب الماء بالليمون

شقيقة عبير صبرى تخطف الأنظار حولها فى أحدث ظهور لها

شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها
شقيقة عبير صبرى تخطف الانظار حولها فى احدث ظهور لها

زينة تسخر من عروسته.. حقيقة زواج أحمد عز

زواج احمد عز
زواج احمد عز
زواج احمد عز

فيديو

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد