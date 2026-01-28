قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سبب تسمية كتاب الله بالقرآن.. خالد الجندي: الاسم له معنى عميق لا يعرفه كثيرون
مصريون في النمسا يشيدون بجهود الرئيس السيسي في حماية مصر ودعم السلام
تسبب مضاعفات خطيرة.. احترس هذه علامات اللحمة الفاسدة
حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة كفر سعد
بعد تعرضه لحادث سير.. موقف لاعب توتنهام من مباراة فرانكفورت بـ أبطال أوروبا
الأمم المتحدة: خطة ترامب خطوة أساسية لوقف الحرب في غزة.. والجهود الإنسانية تواجه عراقيل
الزمالك يمرض ولا يموت| المارد يتفوق على بتروجيت بثنائية في الشوط الأول
ياسمين عبد العزيز ردا على مفبركي صورها: لن أسمح لأي شخص بالنيل من سمعتي
ياسمين عبد العزيز تعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها
30 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه أمام بتروجيت بالدوري
ضوابط التصالح في جرائم الكهرباء بالقانون الجديد.. تفاصيل
محافظات

جنايات دمنهور تقضي بالمشدد 15 عامًا للمتهم بقتل جاره في كفر الدوار

محكمة جنايات دمنهور
محكمة جنايات دمنهور
ساندي رضا

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الإبتدائية، برئاسة المستشار حسام محمد حسن صالح، وعضوية المستشارين أحمد فتحي عبد المتعال، وفيصل محمد جاد البنا، وعبد الحميد حامد طعيمة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 15 سنة وتعويض مدني مؤقت 100 ألف جنيه على المتهم بقتل جاره بمدينة كفر الدوار بسبب مشادة كلامية بينهما.

وقررت المحكمة خلال جلستها أمس الثلاثاء، تأجيل المحاكمة لجلسة اليوم الأربعاء، للنطق بالحكم، واستمعت لهيئة الدفاع عن المجني عليه، والذي طالبت بتوقيع عقوبة الإعدام على المتهم.

يذكر أن المستشار محمود الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور الكلية، قرر إحالة المتهم أحمد حمدي إبراهيم هليل عطية، 32 سنة، مقيم بمنطقة الحدائق في مدينة كفر الدوار، إلي المحاكمة الجنائية، وذلك في القضية رقم 16269 لسنة 2025 جنح قسم كفر الدوار، والمقيدة برقم 1589 لسنة 2025 جنايات كلي شمال دمنهور.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم قتل المجني عليه محمد حسن عبد القادر زهرة، بغير سبق إصرار أو ترصد، وتعدى المتهم على المجني عليه حال ملاقاته في الطريق العام وبعد نشوب مشادة كلامية، مستخدمًا سلاح أبيض بحوزته "مطواة"، وطعنه طعنتين استقرت إحداها في الناحية اليسري من صدر المجني عليه، والتى سقط علي إثرها المجني عليه غارقًا في دمائه.

وأضافت النيابة في قرار الإحالة أن المتهم تمكن من اللوذ بالفرار، بعدما تسبب ذلك التعدي في إزهاق روح المجني عليه محدثًا الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتى أردته قتيلًا، علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت النيابة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرز سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وقررت النيابة العامة بعد الاطلاع علي المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، إجالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم محاكمة جنائية، مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا على ذمة القضية، وندب المحام صاحب الدور للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلان المتهم بأمر الإحالة.

