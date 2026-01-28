قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

إنقاذ قدم مريض سكري من البتر بدمياط العام

مستشفى دمياط العام
مستشفى دمياط العام
زينب الزغبي


 
تمكن فريق طبي بمستشفي دمياط العام من  إنقاذ قدم مريض من البتر (٦٠سنة) يعانى من السكرى واحتشاء حرج بالساق والقدم اليمنى وغررينة سكرية باصبعى السبابة والوسطى للقدم اليمنى نتيجة انسداد كامل بالشريان خلف الركبى الأيمن وشرايين الساق وتم عمل قسطرة طرفية وتخطى الانسدادات وتوسيع الشرايين بالبالون مع عودة النبض والارتواء الدموى الكامل للقدم اليمنى.
 

حيث قام قسم الاوعيه الدمويه  برئاسة الدكتور كمال بحيري ،استشاري الجراحة العامة والاوعيه الدمويه 
والدكتورة  هبه يوسف 
استشاري الجراحه العامه والاوعيه الدمويه ، والدكتور احمد بحيري، مساعد أخصائي الاوعيه الدمويه ، بالتعامل الفورى مع الحاله وتم إجراء الجراحه له وقد نجحت العمليه وتناقل المريض الشفاء.
 

دمياط محافظ دمياط دمياط العام جراحه

