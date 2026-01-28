إنقاذ قدم مريض سكري من البتر بدمياط العام





تمكن فريق طبي بمستشفي دمياط العام من إنقاذ قدم مريض من البتر (٦٠سنة) يعانى من السكرى واحتشاء حرج بالساق والقدم اليمنى وغررينة سكرية باصبعى السبابة والوسطى للقدم اليمنى نتيجة انسداد كامل بالشريان خلف الركبى الأيمن وشرايين الساق وتم عمل قسطرة طرفية وتخطى الانسدادات وتوسيع الشرايين بالبالون مع عودة النبض والارتواء الدموى الكامل للقدم اليمنى.



حيث قام قسم الاوعيه الدمويه برئاسة الدكتور كمال بحيري ،استشاري الجراحة العامة والاوعيه الدمويه

والدكتورة هبه يوسف

استشاري الجراحه العامه والاوعيه الدمويه ، والدكتور احمد بحيري، مساعد أخصائي الاوعيه الدمويه ، بالتعامل الفورى مع الحاله وتم إجراء الجراحه له وقد نجحت العمليه وتناقل المريض الشفاء.

