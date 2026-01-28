قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع تاريخي.. كم سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم؟
بيبو يعلن تشكيل الجونة أمام بيراميدز بالدوري
ليلى عز العرب: دخلت الفن رغم الرفض.. والموضة تجربتي الجديدة لإثبات أن العمر مش عائق
شيخ الأزهر: المذهب الأشعري طوق نجاة لكل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومدارسهم
بعد تهنئة والد أبنائها بالزواج من السكرتيرة.. «زينة»: ليس حظًا أبدًا دائمًا يا الله
أحد متابعين إبراهيم فايق: قولنا عقد سيد عبد الحفيظ كام علشان ينقلك الأخبار.. والأخير يرد: اتقي الله
فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
إيطاليا ترسل دفعة أولى من الإمدادات لمساعدة أوكرانيا في مواجهة أزمة الطاقة

علم إيطاليا
علم إيطاليا
أ ش أ

 أرسلت إيطاليا، اليوم /الأربعاء/، دفعة أولى من المساعدات إلى أوكرانيا لدعم كييف في مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن القصف الروسي لبنيتها التحتية، والذي تسبب في أزمة إنسانية في عدة مدن رئيسية.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني - في بيان صدر اليوم - أن المساعدات تشمل مولدات كهربائية وغلايات صناعية، امتثالاً للالتزام الذي تعهدت به ميلوني للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع على هامش اجتماع المجلس الأوروبي الذي عقد في أكتوبر الماضي.

وأكد البيان - وفق وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - أنه "تم تسليم الدفعة الأولى التي تشمل 78 غلاية صناعية اليوم، على أن يتم تسليم 300 غلاية إضافية خلال الأسابيع المقبلة، بقدرة حرارية إجمالية تبلغ حوالي 900 ميجاوات".

وأوضح البيان أن الغلايات مخصصة للشبكات الحضرية المتضررة والمستشفيات والخدمات الأساسية.

وستوفر هذه المبادرة الإنسانية من قبل الحكومة الإيطالية سعة حرارية تكفي حوالي 90 ألف منزل أو مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة.

وفي الوقت نفسه، أطلقت إيطاليا برنامجًا لإرسال مولدات متوسطة وكبيرة الحجم، وستدعم هذه المولدات المستشفيات وأنظمة المياه والبنية التحتية الحيوية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

التثدي
احذر هذه المؤشرات الجلدية قد تكشف الإصابة بسرطان الرئة
مكرونه دجاج بالزبدة والثوم مع جبنة الشيدر والبارميزان
فوائد شرب الماء بالليمون
