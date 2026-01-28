إيطاليا ترسل دفعة أولى من الإمدادات لمساعدة أوكرانيا في مواجهة أزمة الطاقة

أرسلت إيطاليا، اليوم /الأربعاء/، دفعة أولى من المساعدات إلى أوكرانيا لدعم كييف في مواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن القصف الروسي لبنيتها التحتية، والذي تسبب في أزمة إنسانية في عدة مدن رئيسية.

وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني - في بيان صدر اليوم - أن المساعدات تشمل مولدات كهربائية وغلايات صناعية، امتثالاً للالتزام الذي تعهدت به ميلوني للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع على هامش اجتماع المجلس الأوروبي الذي عقد في أكتوبر الماضي.

وأكد البيان - وفق وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية - أنه "تم تسليم الدفعة الأولى التي تشمل 78 غلاية صناعية اليوم، على أن يتم تسليم 300 غلاية إضافية خلال الأسابيع المقبلة، بقدرة حرارية إجمالية تبلغ حوالي 900 ميجاوات".

وأوضح البيان أن الغلايات مخصصة للشبكات الحضرية المتضررة والمستشفيات والخدمات الأساسية.

وستوفر هذه المبادرة الإنسانية من قبل الحكومة الإيطالية سعة حرارية تكفي حوالي 90 ألف منزل أو مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 250 ألف نسمة.

وفي الوقت نفسه، أطلقت إيطاليا برنامجًا لإرسال مولدات متوسطة وكبيرة الحجم، وستدعم هذه المولدات المستشفيات وأنظمة المياه والبنية التحتية الحيوية في حالة انقطاع التيار الكهربائي.