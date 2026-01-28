قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب يواصل ارتفاعه محليا وعالميا.. وعيار 21 يسجل 7100 جنيه
خبير: ترامب يُظهر عداءً واضحًا للنظام الدولي ويسعى إلى تأسيس نهج مختلف في إدارة السياسة
بلعمري والجزار وشريف في قائمة الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز
أفضل ‏5 سيارات ‏بمتوسط 250 ألف جنيه بالسوق المصري
طريقة تنزيل ترددات قنوات نايل سات كاملة 2026
بيراميدزاوي بنسبة 100%؜.. إبراهيم فايق يفجر مفاجأة للجماهير بشأن الفاخوري
شيخ الأزهر يحقق أمنية الطالبة الإندونيسية «ييلي» ويمنحها فرصة استكمال الماجستير
هاني سري الدين: وزارة الاستثمار بلا حقيبة وتحتاج إلى إسناد بعض الهيئات لها
مدير المتحف المصري بالتحرير: خطة شاملة لتغيير شكل العرض المتحفي وتطوير البنية التحتية
مقتل مواطن عراقي خلال مواجهات مع الجيش السوري
عبد المنعم سعيد: ترامب يرسخ فكرة القوة هي أساس إدارة العلاقات الدولية
هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة
‏إبراهيم فايق عن فرصة آدم كايد: كانت هتبقى ضمن أفضل 10 أهداف بتاريخ الدوري

علا محمد

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي الفرصة الضائعة للفلسطيني آدم كايد لاعب الزمالك، خلال مباراة بتروجت في الدوري المصري الممتاز.


وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع فيسبوك:"في كليب اجمل الفرص الضايعة كانت هتتحط كورة ادم كايد في الهارديسك اللي كنا بننقله لبعض زمان.. دلوقتي اليوتيوب هيخلدها.. فرصة حلوة لدرجة أنها لو دخلت جول لاحتلت المراكز الأولى في قايمة افضل ١٠ أهداف سجلوا في تاريخ الدوري المصري".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس عقب الفوز على بتروجت في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز .

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة .

الإعلامي إبراهيم فايق إبراهيم فايق للفلسطيني آدم كايد لاعب الزمالك بتروجت الدوري المصري الممتاز

