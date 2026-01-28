‏إبراهيم فايق عن فرصة آدم كايد: كانت هتبقى ضمن أفضل 10 أهداف بتاريخ الدوري

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي الفرصة الضائعة للفلسطيني آدم كايد لاعب الزمالك، خلال مباراة بتروجت في الدوري المصري الممتاز.



وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه بموقع فيسبوك:"في كليب اجمل الفرص الضايعة كانت هتتحط كورة ادم كايد في الهارديسك اللي كنا بننقله لبعض زمان.. دلوقتي اليوتيوب هيخلدها.. فرصة حلوة لدرجة أنها لو دخلت جول لاحتلت المراكز الأولى في قايمة افضل ١٠ أهداف سجلوا في تاريخ الدوري المصري".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الخميس عقب الفوز على بتروجت في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في مسابقة الدوري الممتاز .

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها يوم الأحد المُقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية .

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 25 نقطة .