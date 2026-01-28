علي عوف: سحب الأدوية منتهية الصلاحية حفاظا على المواطنين وتعويض الصيادلة

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري هو خطوة منظمة أصدرتها رئيس هيئة الدواء، مع وضع آلية واضحة لسحب هذه الأدوية عبر الصيادلة، مع توفير تعويضات للصيدليات بالتزامن مع عملية السحب.



وأوضح علي عوف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تنفيذ القرار يُعد بالغ الأهمية حفاظًا على صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء ستتولى إجراء إعدام رسمي للأدوية المنتهية الصلاحية، لضمان عدم تداولها مجددًا في السوق.

ولفت رئيس شعبة الأدوية على عوف، إلى أن تراكم الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات خلال الفترة الماضية أدى إلى ظهور أشخاص يستغلون هذا الوضع في إعادة تدوير الدواء وتغيير تاريخه وبيعه مرة أخرى، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على صحة المواطنين، خاصة على أجهزة الجسم الحيوية مثل الكلى والكبد، حيث تتحول الأدوية بعد انتهاء صلاحيتها إلى مركبات ضارة بالجسم.

وشدد علي عوف، على أن تطبيق قرار السحب بشكل صارم من شأنه حماية المواطنين وضمان التزام السوق بالقوانين والاشتراطات الصحية.



