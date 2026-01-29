البيت الأبيض ومجلس الشيوخ يقتربان من التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق حكومي آخر



أفادت شبكة CNN بأن البيت الأبيض ومجلس الشيوخ يقتربان من التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يساعد في تجنب إغلاق حكومي آخر حيث يعمل الطرفان على تسوية النقاط الخلافية الأخيرة.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق على تشريع ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد نحو ساعتين من تصويت مجلس النواب على استئناف المساعدات الغذائية، وصرف أجور مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين، وإعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.

وأقرّ المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الحزمة بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209 أصوات، بدعم من ترامب الذي حافظ على تماسك حزبه إلى حد كبير، رغم المعارضة الشديدة من الديمقراطيين.

ومع توقيع ترامب على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع، سيعود الموظفون الاتحاديون إلى أعمالهم، بعد إغلاق استمر 43 يومًا، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة استئناف الخدمات والعمليات الحكومية بشكل كامل.

وسيمدد القانون التمويل حتى 30 يناير، ما يضع الحكومة الاتحادية على مسار قد يضيف نحو 1.8 تريليون دولار سنويًا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.

وتمنح نهاية الإغلاق فرصة للخدمات الضرورية لقطاع السفر الجوي للتعافي، مع اقتراب موسم عطلة عيد الشكر الذي يحل بعد أسبوعين فقط. كما سيُستأنف صرف المساعدات الغذائية لملايين الأسر، مما يتيح للمواطنين مساحة أكبر للإنفاق مع دخول موسم التسوق قبل عيد الميلاد.

ويعني إنهاء الإغلاق أيضًا استئناف إصدار البيانات الاقتصادية الرئيسية في الأيام المقبلة. ومع ذلك، قد تحدث فجوة دائمة في بعض البيانات، إذ قال البيت الأبيض إن تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر قد لا يصدران إطلاقًا.

ووفقًا لتقديرات عدد من الاقتصاديين، أدى الإغلاق إلى اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في كل أسبوع من فترة الإغلاق التي دامت قرابة ستة أسابيع، إلا أنه من المتوقع تعويض معظم هذا الناتج المفقود خلال الأشهر المقبلة.