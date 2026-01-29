قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
الهلال الأحمر المصري يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق منطقة الزرايب
محافظ قنا: إزالة 12 طاحونة ذهب وحالات تعدٍ على أراضي الدولة بقوص |صور
منتخب اليد يتحدي طموح "كاب فيردي"في نصف نهائي بطولة أفريقيا.. اليوم
هجوم مسلح على مطار نيامي في النيجر
أخبار البلد

متحدث الوزراء: حريصون على توافر السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25 % خلال رمضان 2026

أ ش أ

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على توفير جميع أنواع السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، بما يضمن استدامة استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم.

وقال الحمصاني ـ في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم (الخميس) - "إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع الغذائية في مختلف المنافذ خلال شهر رمضان الكريم يجرى الآن المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف على كامل الاستعدادات لاستقبال هذا الشهر الكريم".

وشدد متحدث الوزراء، على أن الحكومة تولي أيضا اهتماما كبيرا بمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة بجانب توافر السلع الغذائية، بتخفيضات تصل إلى 25 في المائة مع الالتزام بمعايير الجودة، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الحمصاني، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية دائما يكون لديها خطة متكاملة للاستعداد لهذا الشهر الكريم ومن أبرزها إقامة معارض "أهلا رمضان" في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن خطة التموين لاستقبال رمضان 2026 تتضمن إقامة 146 شادرا على مستوى الجمهورية بحد أدنى 5 شوادر في كل محافظة.

ونوه متحدث الوزارة إلى افتتاح 123 معارضا و73 شادرا على مستوى الجمهورية، مع الاستعداد لإنطلاق 153 معرضا و 198 شادرا إضافيا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد مع الالتزام بتوزيع أكثر من 2.5 مليون كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا، وذلك اعتبارا من شهر فبراير 2026 وحتى حلول شهر رمضان المعظم.

المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء توفير جميع أنواع السلع الغذائية استقرار الأسواق شهر رمضان المعظم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

