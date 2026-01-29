متحدث الوزراء: حريصون على توافر السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25 % خلال رمضان 2026

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على توفير جميع أنواع السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، بما يضمن استدامة استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما في ظل زيادة معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان المعظم.

وقال الحمصاني ـ في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم (الخميس) - "إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير السلع الغذائية في مختلف المنافذ خلال شهر رمضان الكريم يجرى الآن المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف على كامل الاستعدادات لاستقبال هذا الشهر الكريم".

وشدد متحدث الوزراء، على أن الحكومة تولي أيضا اهتماما كبيرا بمتابعة الالتزام بالأسعار المعلنة بجانب توافر السلع الغذائية، بتخفيضات تصل إلى 25 في المائة مع الالتزام بمعايير الجودة، وذلك وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح الحمصاني، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية دائما يكون لديها خطة متكاملة للاستعداد لهذا الشهر الكريم ومن أبرزها إقامة معارض "أهلا رمضان" في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن خطة التموين لاستقبال رمضان 2026 تتضمن إقامة 146 شادرا على مستوى الجمهورية بحد أدنى 5 شوادر في كل محافظة.

ونوه متحدث الوزارة إلى افتتاح 123 معارضا و73 شادرا على مستوى الجمهورية، مع الاستعداد لإنطلاق 153 معرضا و 198 شادرا إضافيا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد مع الالتزام بتوزيع أكثر من 2.5 مليون كرتونة على الأسر الأكثر احتياجا، وذلك اعتبارا من شهر فبراير 2026 وحتى حلول شهر رمضان المعظم.