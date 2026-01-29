مصادر: احتياطيات النفط الكوبية تكفي لمدة 15-20 يوما فقط



نقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" عن مصادرها القول بأن احتياطيات النفط في كوبا تكفي لمدة 15-20 يوما فقط.

وفي وقت سابق ؛ قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن "تنهار كوبا قريبًا"، مدعيًا أن البلاد كانت تعتمد على الأموال والنفط من فنزويلا، وأنها "لم تعد تحصل على ذلك".

وأعرب الرئيس الأمريكي يوم الأربعاء عن أمله في أن تبرم إيران اتفاقًا جديدًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أن أسطولًا أمريكيًا قويًا يتجه إلى إيران حاليًا، وقال: "سنرى ما سيحدث".

وفي وقت سابق، أفاد موقع «واللا» الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال يواصل الحفاظ على مستوى عالٍ من التأهب واليقظة تحسبًا لهجوم إيراني محتمل.

وقال الموقع، نقلاً عن مصادر أمنية، إنه في حال اندلاع حرب سترسل واشنطن إنذارًا في الوقت المناسب لإسرائيل للاستعداد للهجوم.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن المنطقة تتجه بسرعة نحو سيناريو صراع متعدد القطاعات، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد غير مسبوق بين إيران وميليشياتها في المنطقة من جانب، وإسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر، وسط حديث عن عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه ضربة عسكرية ضد طهران.

وأرسلت واشنطن أسلحة وحاملة طائرات قرب إيران، حيث أكد ترامب أن الأسطول الأمريكي أكبر من أسطول فنزويلا.