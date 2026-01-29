سكرتير عام البحر الأحمر يشهد ختام فعاليات دورة أسس ومنهجية ومراحل إدارة الأزمات

شهد كمال سليمان سكرتير عام المحافظة ، مساء اليوم ، ختام فعاليات الدورة التدريبية " أسس ومنهجية ومراحل إدارة الأزمات "، والتي نظمتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالتعاون مع مركز تدريب محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الجاري ، بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والإدارية بالمحافظة الساحلية.

ومن جانبه نقل كمال سليمان تحيات وتقدير اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر إلى القائمين على تنظيم الدورة والمشاركين فيها، مؤكدًا أهمية مثل هذه البرامج التدريبية في رفع كفاءة الكوادر الإدارية وتعزيز قدراتهم علي التعامل مع الأزمات والطوارئ المختلفة بكفاءة واحترافية.

كما شهدت الفعاليات توزيع شهادات التقدير على المشاركين تقديرًا لالتزامهم ومشاركتهم الفعّالة طوال أيام الدورة.

وفي ذات السياق أعرب اللواء دكتور هيثم الطواجني عضو هيئة التدريس بكلية الدفاع الوطني عن سعادته بالمستوى المتميز للمشاركين، مشيرًا إلى أن الدورة جاءت بهدف رفع كفاءة المشاركين وتنمية قدراتهم في مجال إدارة الأزمات، من خلال التعريف بالمفاهيم الأساسية للأزمات ومنهجيات التعامل معها ، ومراحل إدارتها بداية من الاستعداد المبكر، مرورًا بمرحلة المواجهة ، وصولًا إلى التعافي واستخلاص الدروس المستفادة.

وفي ختام الفعاليات، تم التأكيد على استمرار التعاون بين الأكاديمية العسكرية ومحافظة البحر الأحمر في تنفيذ مزيد من الدورات المتخصصة خلال الفترة المقبلة، بما يخدم أهداف التنمية وبناء القدرات البشرية في مختلف المجالات.