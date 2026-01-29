"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات الفوج الثالث من رحلات "اعرف بلدك" لمحافظة الوادي الجديد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الفنية والثقافية ، فعاليات الفوج الثالث من رحلات اعرف بلدك لمحافظة الوادي الجديد، والذي استمر خلال الفترة ٢٤- ٢٩يناير الجاري، بمشاركة ٥٠شابا وفتاة من مختلف المحافظات .

وتضمن برنامج زيارة واحات الفرافرة والداخلة والخارجة ( الصحراء البيضاء - المليون ونص فدان - مزارع جهينة - مقابر المزوقة - ارض الأمهاد - الآبار الكبريتية- مدينة القصر الإسلامية - منطقة المخربشات - بلاط الإسلامية - معبد هيبس - معبد الغويطة- مقابر البجوات - مصانع البلح - الكثبان الرمليةً) إلى جانب حفلات فلكورية وجوالات بالأسواق المحلية .



تستمر أفواج اعرف بلدك إلى محافظة الوادي الجديد حتى النصف الأول من شهر فبراير.