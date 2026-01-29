مالكش دعوة.. شوبير يوجه نصيحة لـ سيد معوض بعد تصريحاته الأخيرة عن نجله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف مسئولي النادي الأهلي من سيد معوض، نجم الفريق الأحمر السابق، بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن رحيل نجله.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: “سيد معوض بيقول انه تلقى اتصالًا من مسؤولي نادي البنك الأهلي للحصول على خدمات نجله، لكن النادي الأهلي قال إنه لم يتلقَّ أي عروض رسمية من نادي البنك الأهلي، انفعل، وطلع قال كلمتين، زعلوا الناس في النادي الأهلي شوية”.

ووجه أحمد شوبير رسالة لسيد معوض قائلاً: “سيب عمر، مالكش دعوة، سيبه اسمع كلامي وخد نصيحتي، الولد موهوب جدًا وهيبقى واحد من أحسن اللعيبة في مصر، سيبه خالص، سيبه للنادي يوديه إعارة، حتى لو مشي هيكسر الدنيا”.