مضاعفات يجب أن تعرفيها قبل حقن الفيلر

أصبحت حقن الفيلر من أكثر الإجراءات التجميلية انتشارا بين النساء، لما تمنحه من امتلاء ونضارة سريعة للبشرة، لكن ورغم بساطتها الظاهرية، فإن للفيلر بعض المضاعفات التي يجب الانتباه لها قبل الإقدام على الحقن.



مضاعفات شائعة بعد حقن الفيلر



قد تظهر بعض الأعراض البسيطة بعد الجلسة، مثل:



تورم واحمرار في مكان الحقن

كدمات خفيفة تستمر عدة أيام

إحساس بالشد أو الألم المؤقت

وغالبا تختفي هذه الأعراض خلال فترة قصيرة دون تدخل طبي.

مضاعفات خطيرة يجب الحذر منها

في بعض الحالات، قد تحدث مضاعفات أكثر خطورة، خاصة عند الحقن الخاطئ أو استخدام مواد غير معتمدة، ومن أبرزها:

تكتلات أو عدم تناسق في شكل الوجه

التهاب أو عدوى في موضع الحقن

انسداد الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة

تغير لون الجلد أو حدوث ندبات دائمة

في حالات نادرة، قد يصل الأمر إلى فقدان البصر عند حقن الفيلر في أماكن حساسة بالوجه

أخطاء تزيد من مخاطر الفيلر



هناك عوامل ترفع احتمالات المضاعفات، منها:



إجراء الحقن لدى غير المختصين

استخدام فيلر غير مرخص أو مجهول المصدر

المبالغة في الكمية المحقونة

عدم الإفصاح للطبيب عن الأمراض المزمنة أو الأدوية

نصائح مهمة قبل حقن الفيلر

ينصح الأطباء بـ:

اختيار طبيب متخصص وعيادة مرخصة

التأكد من نوع الفيلر المستخدم وتاريخه

تجنب الحقن أثناء الحمل أو وجود التهابات جلدية

الالتزام بتعليمات ما بعد الحقن بدقة



