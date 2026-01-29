قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مضاعفات يجب أن تعرفيها قبل حقن الفيلر

الفيلر
الفيلر
ريهام قدري

أصبحت حقن الفيلر من أكثر الإجراءات التجميلية انتشارا بين النساء، لما تمنحه من امتلاء ونضارة سريعة للبشرة، لكن ورغم بساطتها الظاهرية، فإن للفيلر بعض المضاعفات التي يجب الانتباه لها قبل الإقدام على الحقن.


مضاعفات شائعة بعد حقن الفيلر


قد تظهر بعض الأعراض البسيطة بعد الجلسة، مثل:


تورم واحمرار في مكان الحقن
كدمات خفيفة تستمر عدة أيام
إحساس بالشد أو الألم المؤقت
وغالبا تختفي هذه الأعراض خلال فترة قصيرة دون تدخل طبي.
مضاعفات خطيرة يجب الحذر منها
في بعض الحالات، قد تحدث مضاعفات أكثر خطورة، خاصة عند الحقن الخاطئ أو استخدام مواد غير معتمدة، ومن أبرزها:
تكتلات أو عدم تناسق في شكل الوجه
التهاب أو عدوى في موضع الحقن
انسداد الأوعية الدموية، ما قد يؤدي إلى تلف الأنسجة
تغير لون الجلد أو حدوث ندبات دائمة
في حالات نادرة، قد يصل الأمر إلى فقدان البصر عند حقن الفيلر في أماكن حساسة بالوجه
أخطاء تزيد من مخاطر الفيلر


هناك عوامل ترفع احتمالات المضاعفات، منها:


إجراء الحقن لدى غير المختصين
استخدام فيلر غير مرخص أو مجهول المصدر
المبالغة في الكمية المحقونة
عدم الإفصاح للطبيب عن الأمراض المزمنة أو الأدوية
نصائح مهمة قبل حقن الفيلر
ينصح الأطباء بـ:
اختيار طبيب متخصص وعيادة مرخصة
التأكد من نوع الفيلر المستخدم وتاريخه
تجنب الحقن أثناء الحمل أو وجود التهابات جلدية
الالتزام بتعليمات ما بعد الحقن بدقة

 

حقن الفيلر الفيلر فيلر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

المغرب والسنغال

رسميا.. قرارات نارية من الكاف بعقوبات تاريخية تطال السنغال والمغرب بعد نهائي أمم إفريقيا

ترشيحاتنا

أحمد فتوح

تفاصيل إصابة أحمد فتوح وموقفه من لقاء المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

القوة البدنية

20 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم للقوة البدنية

الأهلي

وفد من قطاع ناشئي الأهلي في معايشة تدريبية في نادي ريد بُل لايبزيج الألماني

بالصور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة
فوائد تناول بذور الشيا في الوقاية من الأمراض المزمنة

دراسة تحذّر: النترات في مياه الشرب واللحوم المصنعة قد تزيد خطر الإصابة بالخرف

معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر
معدن موجود في نياة الشرب والخصروات يزيد من الإصابة بالزهايمر

تحذيرات صحية بريطانية: فيروس «نيباه» قد يقتل 75% من المصابين

تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل
تحذير من نسبة الوفيات بسبب فيروس نيباة القاتل

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد