بصور من داخل "المدبح".. هل تمهد آيتن عامر لعمل فني جديد؟

أثارت الفنانة آيتن عامر حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورتين لها من داخل أحد "المدابح"، في ظهور غير معتاد، ما فتح باب التساؤلات أمام جمهورها حول طبيعة الصور وما إذا كانت مرتبطة بعمل فني جديد تستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة، أم أنها مجرد جلسة تصوير عابرة.

وتداول متابعو آيتن عامر الصور على نطاق واسع، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة وهي بدون مكياج ومن دون تصفيف لشعرها، في أجواء غير مألوفة بالنسبة لأعمالها السابقة، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من جمهورها لطرح تساؤلات مباشرة عبر التعليقات، متسائلين عن كواليس الصور، وهل هي مشاهد من مسلسل أو فيلم جديد، أم تحضير لدور درامي مختلف كليًا عما قدمته من قبل، خاصة مع حرصها على عدم إرفاق أي توضيح أو تعليق يكشف تفاصيل المشهد.

حتى الآن، لم تصدر آيتن عامر أي توضيح رسمي بشأن الصور، ما زاد من حالة الغموض والتكهنات، في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، سواء بالإعلان عن عمل فني جديد أو بكشف كواليس الصور التي تحولت في وقت قصير إلى مادة للنقاش بين جمهورها ومتابعي الوسط الفني.

آيتن عامر تنافس بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" في رمضان 2026

وعلى الجانب الآخر، تنافس آيتن عامر في موسم رمضان 2026، بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي" أمام الفنان ياسر جلال، والذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرا، وشارك في بطولته مجموعة من أبرز نجوم الدراما، من بينهم النجمة ميرفت أمين، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ومُحسن منصور، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق.