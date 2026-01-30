قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور
مواعيد قطارات الصعيد اليوم الجمعة 30 يناير 2026
نصائح مرورية هامة للقيادة في الطقس السيئ
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل | تعرف على أماكن الصرف
ترامب يهدد كندا بفرض تعريفة جمركية 50% على الطائرات المباعة لأمريكا
إقبال غير مسبوق على منصة تقنين أراضي الدولة.. 23 ألف طلب خلال الأسبوع الأول
استعداداً للشهر الكريم.. الحكومة تعلن انطلاق معارض "أهلاً رمضان" بتخفيضات تصل لـ 25%
ترامب يعلن حالة الطوارئ ضد كوبا ويتهمها بدعم روسيا والصين وإيران
كواليس مصرع طفل سقط في بالوعة صرف صحي بأكتوبر
سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية
146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان
العد التنازلي بدأ.. آخر فرصة لحجز شقق السكن البديل للإيجار القديم
محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الجمعة 30-1-2026

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم الجمعة 30-1-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيهًا للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- تين 25 جنيهًا للكيلو.

- رومان 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- عنب 50 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو.

