أنا متعلم مدى الحياة.. مبادرة لصحة دمياط

أطلقت مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد عبد الخالق عدد من الأنشطة التوعوية بأسس التغذية السليمة ، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي لدى المواطنين بأسس التغذية السليمة، والطبق الصحي، والتوصيات الغذائية الخاصة بشهر رمضان، مع التركيز على أهمية الفيتامينات والأملاح والمعادن، واحتياجات الأطفال واحتياجات الكبار.

تم تنفيذ أنشطة توعوية الأسبوع الماضي بمكتبة مصر العامة، وبالتعاون مع الغرفة التجارية والهلال الأحمر، ومن المقرر الأسبوع القادم تنفيذ أنشطة توعوية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، ومجمع الإعلام، ومديرية الزراعة، والأوقاف ، كما سيتم تنفيذ عدد من الأنشطة بالمدارس والمعاهد الازهرية مع بداية الفصل الدراسي الثاني للطلاب وأولياء الأمور

ويتم التنفيذ من فرق التثقيف الصحي، وبمشاركة أطباء التغذية العلاجية بإدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحى وفرق التثقيف الصحي بالوحدات الصحية والمستشفيات، مع التأكيد على استمرار التوعية داخل الوحدات الصحية والمستشفيات لمتلقي الخدمة وذويهم كما أن الجهود تأتى أيضًا فى إطار انطلاق مبادرة 365 يوم سلامة.