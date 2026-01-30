قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أكبر خطة تطوير في تاريخها.. مصر للطيران تعزز تنافسيتها العالمية بأسطول جديد

نورهان خفاجي

كشف الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الناقل الوطني المصري يشهد أكبر خطة تطوير في تاريخه منذ سنوات، بمخطط تحديث الأسطول الذي ينتظر الشركة خلال الـ 5 سنوات القادمة.

أكبر خطة تحديث في تاريخ مصر للطيران

بحسب تصريحات لـ رئيس مصر للطيران، فإن الشركة تنتظر صفقة بإنضمام 34 طائرة جديدة لأسطول الشركة بحلول عام 2030، بالتوازي مع خطة إدخال طائرات جديدة يتم حاليا تحديث الكبائن الداخلية للطائرات حتى يشعر الراكب بتحسن واختلاف في الخدمة.

أوضح رئيس مصر للطيران، أنه خلال العام الجاري 2026، سوف تنضم إلى أسطول الشركة 5 طائرات من طراز  A350-900 وهي أحدث طراز إيرباص، إضافة إلى 8 طائرات من طراز الماكس الأحدث في شركة بوينج.

أشار رئيس مصر للطيران أن خلال عامي 2026 و2027، تنتظر مصر للطيران وصول 26 طائرة جديدة.

وبدأت الناقل الوطني مصر للطيران، خلال العام المنقضي 2025، في خطة تحديث أسطولها الجوي وتعزيز شبكة الخطوط الجوية للشركة للعام 2031.

مصر للطيران تغير الكبائن الداخلية للطائرات

خلال عام 2025، أعلنت مصر للطيران، عن مد استئجار 5 طائرات B777-300ER لمدة 18 شهرًا، فيما بدأت أيضا في تغيير الكابينة الداخلية لعدد (19) طائرة طرازB737-800، والتعاقد على تغيير كابينة عدد (2) طائرة من طرازA330-200.

وأجرت مصر للطيران، عملية شراء جهاز طيران تمثيلي طراز B737 MAX، فيما قامت بتجديد جهاز الطيران التمثيلى لطراز B737NG.

تعزيزًا لأسطول الشحن الجوي، تم البدء في تحويل طائرتين من طراز A330-200من طائرات ركاب إلي طائرات بضائع.

على جانب الأنشطة والخدمات الأخرى المتعلقة بالركاب، قامت مصر للطيران بتطوير الاستراحات المخصصة للركاب بمطار القاهرة، وتم افتتاح أكبر Lounge فى أفريقيا، بالإضافة الى تحسين جودة الوجبات المقدمة للركاب على متن الرحلات بشكل ملحوظ بناء على تقييم Skytrax.

طفرة في خدمات الركاب 

إضافة إلى ذلك تم تطوير الأسواق الحرة بمطار القاهرة بالتعاون مع إستشارى عالمى بالإضافة إلى إعادة إفتتاح فندق المطار.

فيما شهد نشاط الخدمات الجوية بشركة مصر للطيران، خلال عام 2025 طفرة نوعية في مسيرة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث نفذت الشركة برنامجًا تطويريًا شاملًا استهدف تحديث البنية التحتية، وتعزيز التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات، وتنمية الموارد البشرية، إلى جانب تعظيم العوائد المالية والتوسع في الشراكات الدولية.

وقد شهدت نتائج أعمال الشركة تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الأداء التشغيلي والمالي، لتنجح الشركة  فى تحقيق اٍنجازات غير مسبوقة، رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجال التموين الجوي وفق أحدث المعايير الدولية.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران طائرات مصر للطيران تذاكر مصر للطيران

