تاجرا عملة يغسلان 60 مليون جنيه في شراء سيارات

قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.



اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات) .

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (60 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

