وزير الصحة يتلقى تقريرا بمرور ميداني على 29 مشروعا صحيا في 10 محافظات

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خطة مرور ميداني شاملة قادها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة معدلات الإنجاز في 29 مشروعًا صحيًا جار تنفيذها بـ10 محافظات.

يأتي هذا المرور تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف التواجد الميداني ومتابعة سير العمل في مختلف قطاعات وهيئات الوزارة على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التواصل المباشر وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلبي احتياجات وطموحات المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات التابعة للإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، وشمل التقرير النتائج التالية:

مشروع المدينة الطبية لمعهد ناصر



• القاهرة: متابعة مشروع المدينة الطبية لمعهد ناصر وبدر المركزي (83%)، ومستشفى دار السلام، ومستشفى هليوبوليس، ومستشفى العاصمة الجديدة 2 (67%)، إضافة إلى مخازن الوزارة بالعباسية.

• الإسكندرية: مرور على مشروع مستشفى مبرة العصافرة.

• الجيزة: متابعة مستشفى الشيخ زايد المركزي، ووحدات حياة كريمة (الديسمي بالصف، الخرمان، القبابات، مركز طبي صول)، ومستشفى بولاق الدكرور، ومشروع تطوير أم المصريين.

• الوادي الجديد: مستشفى الداخلة المركزي (95%)، ووحدة تنمية أسرة الكفاح بالفرافرة (100%).

• كفر الشيخ: مستشفى الرياض وسيدي غازي.

• الغربية: أعمال مستشفى طنطا العام، وتطوير مستشفى السنطة المركزي (93%).

• القليوبية: الأعمال النهائية لمستشفى العبور العام (98%)، والتجهيزات النهائية بمستشفى طوخ المركزي.

• الأقصر: التشطيبات النهائية لمستشفى الكرنك الدولي (100%) تمهيدًا للاستلام.

• البحيرة: مستشفى أبو حمص المركزي، ومركز تنمية أسرة البساتين (89%).

• بني سويف: متابعة مشروع مستشفى ناصر وأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

أكد المتحدث الرسمي أن هذه المتابعة الميدانية المكثفة تأتي في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة الإنجاز، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، ورفع كفاءة التنفيذ، لتدشين هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن وتعزيز المنظومة الصحية بمستشفيات ووحدات رعاية حديثة ومجهزة تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.