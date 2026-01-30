قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026.. المعدن الأصفر يهبط 675 جنيها
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
أخبار البلد

وزير الصحة يتلقى تقريرا بمرور ميداني على 29 مشروعا صحيا في 10 محافظات

مستشفي السنطة
مستشفي السنطة
عبدالصمد ماهر

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خطة مرور ميداني شاملة قادها الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، لمتابعة معدلات الإنجاز في 29 مشروعًا صحيًا جار تنفيذها بـ10 محافظات.

يأتي هذا المرور تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتكثيف التواجد الميداني ومتابعة سير العمل في مختلف قطاعات وهيئات الوزارة على مستوى الجمهورية، بهدف تعزيز التواصل المباشر وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة تلبي احتياجات وطموحات المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المرور نفذته الإدارة العامة للتنسيق ومتابعة المشروعات التابعة للإدارة المركزية للشؤون الهندسية والتجهيزات، وشمل التقرير النتائج التالية:

مشروع المدينة الطبية لمعهد ناصر 


    •    القاهرة: متابعة مشروع المدينة الطبية لمعهد ناصر وبدر المركزي (83%)، ومستشفى دار السلام، ومستشفى هليوبوليس، ومستشفى العاصمة الجديدة 2 (67%)، إضافة إلى مخازن الوزارة بالعباسية.
    •    الإسكندرية: مرور على مشروع مستشفى مبرة العصافرة.
    •    الجيزة: متابعة مستشفى الشيخ زايد المركزي، ووحدات حياة كريمة (الديسمي بالصف، الخرمان، القبابات، مركز طبي صول)، ومستشفى بولاق الدكرور، ومشروع تطوير أم المصريين.
    •    الوادي الجديد: مستشفى الداخلة المركزي (95%)، ووحدة تنمية أسرة الكفاح بالفرافرة (100%).
    •    كفر الشيخ: مستشفى الرياض وسيدي غازي.
    •    الغربية: أعمال مستشفى طنطا العام، وتطوير مستشفى السنطة المركزي (93%).
    •    القليوبية: الأعمال النهائية لمستشفى العبور العام (98%)، والتجهيزات النهائية بمستشفى طوخ المركزي.
    •    الأقصر: التشطيبات النهائية لمستشفى الكرنك الدولي (100%) تمهيدًا للاستلام.
    •    البحيرة: مستشفى أبو حمص المركزي، ومركز تنمية أسرة البساتين (89%).
    •    بني سويف: متابعة مشروع مستشفى ناصر وأعمال التطوير ورفع الكفاءة.

أكد المتحدث الرسمي أن هذه المتابعة الميدانية المكثفة تأتي في إطار حرص الوزارة على تسريع وتيرة الإنجاز، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية، ورفع كفاءة التنفيذ، لتدشين هذه المشروعات في أقرب وقت ممكن وتعزيز المنظومة الصحية بمستشفيات ووحدات رعاية حديثة ومجهزة تلبي احتياجات المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

رئيس الوزراء وزير الصحة مساعد الوزير للمشروعات القومية خدمات طبية مشروع المدينة الطبية لمعهد ناصر القاهرة مستشفى دار السلام

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

سرطان البنكرياس

إنجاز طبي.. باحثون يطورون علاجا يقضي على سرطان البنكرياس المميت

الحموضة

3 عادات افعلها أثناءالأكل ولن تعانى من الحموضة

الملوخية

طريقة تخزين الملوخية للحفاظ على اللون والطعم

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

