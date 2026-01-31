الاتحاد الأوروبي يدرس التخلي عن سقف سعر النفط الروسي مقابل حظر الخدمات



يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحاً لاستبدال سقف سعر النفط الروسي بحظر على الخدمات البحرية، ضمن أحدث حزمة عقوبات يستهدف بها موسكو على خلفية حربها ضد أوكرانيا.

وإذا حظيت الخطوة بدعم الدول الأعضاء، فقد تؤدي إلى حظر الشركات الأوروبية من تقديم خدمات مثل التأمين والنقل اللازمة لشحن النفط الروسي، بغض النظر عن سعر السلعة، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال أشخاص، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات، إن فرض حظر شامل من شأنه تشديد القيود المفروضة على النفط الروسي بشكل كبير، وجعل تنفيذ العقوبات أكثر سهولة.

لم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة إجراءات العقوبات في الاتحاد الأوروبي، فوراً على طلب للتعليق.

سقف سعر النفط الروسي

من المقرر أن ينخفض سقف سعر النفط الخام الروسي حالياً إلى 44.10 دولار للبرميل بدءاً من مطلع فبراير. ويجري استعراض آلية تحديد السعر كل ستة أشهر، وهي مصممة بحيث يكون الحد السعري منخفضاً بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق لخام الأورال.