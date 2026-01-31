قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 31-1-2026.. النوم والعادي والمكيف
حفاظاً على الاستدامة.. مناخ بورسعيد يكثف جهوده على ممشي الكورنيش
خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية.. الرئيس السيسي يؤكد أهمية ممارسة الرياضة وترسيخ ثقافتها بين المصريين
يسرا اللوزي: يوسف شاهين صاحب الفضل في دخولي عالم السينما والفن |فيديو
برلمانية تطالب بتوفير منظومة نقل جماعي منتظمة داخل مدينة كفر الدوار
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026 فى البنوك
سعر الذهب اليوم 31-1-2026
هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة
حلمي طولان يكشف كواليس عمل اللجنة الفنية باتحاد الكرة
الاتحاد السكندري يقترب من ضم الأنجولي مابولولو
اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يدرس التخلي عن سقف سعر النفط الروسي مقابل حظر الخدمات

الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي
وكالات


يدرس الاتحاد الأوروبي مقترحاً لاستبدال سقف سعر النفط الروسي بحظر على الخدمات البحرية، ضمن أحدث حزمة عقوبات يستهدف بها موسكو على خلفية حربها ضد أوكرانيا.

وإذا حظيت الخطوة بدعم الدول الأعضاء، فقد تؤدي إلى حظر الشركات الأوروبية من تقديم خدمات مثل التأمين والنقل اللازمة لشحن النفط الروسي، بغض النظر عن سعر السلعة، بحسب أشخاص مطلعين على المناقشات.

وقال أشخاص، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات، إن فرض حظر شامل من شأنه تشديد القيود المفروضة على النفط الروسي بشكل كبير، وجعل تنفيذ العقوبات أكثر سهولة.

لم يرد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، التي تتولى إدارة إجراءات العقوبات في الاتحاد الأوروبي، فوراً على طلب للتعليق.

سقف سعر النفط الروسي

من المقرر أن ينخفض سقف سعر النفط الخام الروسي حالياً إلى 44.10 دولار للبرميل بدءاً من مطلع فبراير. ويجري استعراض آلية تحديد السعر كل ستة أشهر، وهي مصممة بحيث يكون الحد السعري منخفضاً بنسبة 15% عن متوسط سعر السوق لخام الأورال.

الاتحاد الأوروبي سعر النفط النفط النفط الروسي أوكرانيا

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

الحرمان مش حل… وده السبب اللي بيخليك ثابت ومش بتخس

دايت قبل رمضان

