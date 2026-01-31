قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لطرح السلع بأسعار مخفضة.. الزراعة: افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام
من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور
كم باقي على رمضان 2026؟.. توقعات فلكية لموعد أول أيام الصيام وعيد الفطر
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
الصحة: فحص 4.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج
الحرارة عند الأطفال عرض أم مرض ؟ .. طبيب يوضح الحقيقة

ارتفاع حرارة الطفل
ارتفاع حرارة الطفل

قال الدكتور عمرو سالم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الحرارة ليست مرض  في حد ذاتها، لكنها عرض يدل على أن الجسم يواجه عدوى، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية، بسيطة أو أحيانا أكثر خطورة.

وأكد دكتور عمرو سالم، في تصريحات لـ صدى البلد، أن ارتفاع حرارة الطفل يعد في كثير من الحالات أمر طبيعي ومطمئن لأنه يعني أن جهازه المناعي تعرف على الميكروب وبدأ في مقاومته.

وأضاف: لا تمثل الحرارة وحدها خطورة، طالما أن الأم تلتزم بالجرعات الصحيحة لخفض الحرارة، وتستشير الطبيب عند ظهور أعراض أخرى مصاحبة لها، وفي حال استمرار ارتفاع الحرارة لفترة أطول من المتوقع، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء بعض التحاليل للاطمئنان.

التعامل الصحيح مع الحرارة يهدف إلى خفضها سريعا، وإذا لم يستجيب الطفل لخفضات الحرارة، ينصح باستحمام الطفل بماء فاتر للمساعدة على انخفاض حرارة الجسم بشكل مؤقت، لحين مراجعة الطبيب المختص.

