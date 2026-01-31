الحرارة عند الأطفال عرض أم مرض ؟ .. طبيب يوضح الحقيقة

قال الدكتور عمرو سالم، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الحرارة ليست مرض في حد ذاتها، لكنها عرض يدل على أن الجسم يواجه عدوى، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية، بسيطة أو أحيانا أكثر خطورة.

وأكد دكتور عمرو سالم، في تصريحات لـ صدى البلد، أن ارتفاع حرارة الطفل يعد في كثير من الحالات أمر طبيعي ومطمئن لأنه يعني أن جهازه المناعي تعرف على الميكروب وبدأ في مقاومته.

وأضاف: لا تمثل الحرارة وحدها خطورة، طالما أن الأم تلتزم بالجرعات الصحيحة لخفض الحرارة، وتستشير الطبيب عند ظهور أعراض أخرى مصاحبة لها، وفي حال استمرار ارتفاع الحرارة لفترة أطول من المتوقع، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء بعض التحاليل للاطمئنان.

التعامل الصحيح مع الحرارة يهدف إلى خفضها سريعا، وإذا لم يستجيب الطفل لخفضات الحرارة، ينصح باستحمام الطفل بماء فاتر للمساعدة على انخفاض حرارة الجسم بشكل مؤقت، لحين مراجعة الطبيب المختص.