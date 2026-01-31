قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات كبيرة.. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات
28 شهيدًا في غزة منذ صباح اليوم السبت.. مجزرة جديدة للاحتلال
الغاز يحاصر منزلًا في سوهاج.. إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بحالات اختناق
رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية بني حسن الشروق بالمنيا
محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%
مقرب لرئيس وزراء الهند يقترح حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال
سويلم: محمية نيانديونغو بكيجالي نموذج للحلول القائمة على الطبيعة في الإدارة الحضرية
أهالي قرية محلة أبوعلي يودعون المطرب الشعبي طارق شحتة .. صور
بعد الاختفاء تحت الأرض.. ظهور مفاجئ للمرشد الإيراني في قبر الخميني
طعنة أنهت حلم طالب حقوق | صديقه: المشاجرة تجددت بمكالمة واستدراج
انطلاق أولمبياد المحافظات الحدودية بالوادي الجديد.. غدًا
محافظ الوادي الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دون إعلان نسبة النجاح
محافظات

محافظ مطروح يتابع جهود السيطرة على حريق بإحدى القرى السياحية وإسعاف المصابين

جهود الاطفاء
جهود الاطفاء
ايمن محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الجهات المشاركة فى سرعة إسعاف  مصابى اندلاع  حريق بشالية ومتجر جملة  بإحدى القرى السياحية ونقلهم لمستشفى العلمين المركزى  وكذلك سرعة عمليات الاطفاء للسيطرة على النيران .

وشاركت 4 سيارات اسعاف في نقل  وإسعاف 23 حالة  بالاختناق، و تم إسعاف عدد منهم بالموقع ونقل  آخرين لمستشفى العلمين لمتابعة حالتهم ، مع التوجيه بتقديم كافة الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة 

كما توجهت عدد ثلاث  سيارات حمايه مدنيه ،2 تنك مياه كبير و 10 سيارات مياه صغيره  في عمليات الاطفاء 

ووجه محافظ مطروح بتكثيف الجهود في سرعة إخماد الحريق والسيطرة عليه و منع انتشاره خاصة مع وجود رياح مع متابعة إدارة  الأزمات للموقف على مدار الساعة للاطمئنان على السيطرة على الحريق واخماده

كانت احدى القرى  السياحية بالكيلو 100 طريق  اسكندرية مطروح  الساحلى قد شهدت اندلاع حريق بشاليه ومتجر جملة بإحدى القرى السياحية بالكيلو 100 طريق مطروح  اسكندرية الساحلى .

وأسفر الحريق عن إصابة واختناق  23 شخصًا، . حيث دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات للتعامل مع الحادث ونقل المصابين.

وتم إسعاف عدد من الحالات في موقع الحريق، بينما جرى نقل باقي المصابين إلى مستشفى العلمين المركزي لمتابعة حالتهم الصحية وتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفى لاستقبال الحالات.

و كثفت قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق، حيث شاركت 3 سيارات إطفاء، مدعومة بـ2 تنك مياه كبير و10 سيارات مياه صغيرة، في عمليات الإطفاء، وسط محاولات مكثفة لمنع امتداد النيران خاصة مع نشاط الرياح بالمنطقة.

وتواصل الجهات المعنية متابعة الموقف لحين السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المتواجدين بالمنطقة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح حريق

